Sthefany Brito se derrete ao mostrar aula de natação do filho caçula

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho caçula, Vicenzo, em sua aula de natação

Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10, ao compartilhar registros inéditos da aula de natação do filho caçula, Vicenzo, de sete meses.

No vídeo postado nos Stories, o menino aparece deitado em uma prancha e batendo as perinhas na água, acompanhado de sua professora. Para a aula, o pequeno aparece usando um macacão branco e azul.

Ao dividir o registo, a atriz se derreteu: "Bom dia com esse pinguinho de gente de sete meses batendo perninha na natação", escreveu a mamãe coruja na legenda.

A primeiro aula de Vicenzo foi no começo do mês. Na ocasião, Sthefany mostrou o filho na água e falou sobre a experiência. "Primeira aula de natação e lá foi ele todo felizinho, como sempre! Que delícia é ser mãe desse neném", falou a atriz.

Vale lembrar que além de Vicenzo, Sthefany Brito também é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos. Os dois são frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Confira:

Filho de Sthefany Brito na aula de natação - Foto: Instagram

Sthefany Brito mostra detalhes do sexto mesversário do filho

A atriz Sthefany Britto mostrou com detalhes como foi a festa para o sexto mês de seu filho caçula, Vicenzo. Nesta quinta-feira, 10, dias após a comemoração, a famosa postou um vídeo exibindo a decoração montada em sua casa e um pouco da interação do personagem com a família.

Como de costume, a irmã de Kayky Brito deixou o herdeiro mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, escolher o tema para a celebração. Mais uma vez, o menino quis um super-herói e para o sexto mês o eleito foi o Batman. "Atrasada, mas não posso deixar de mostrar mais um pouco desse dia que o Batman foi numa missão muito especial cantar Parabéns pro nosso Tutuzinho", escreveu a mamãe. Veja a publicação!

Leia também:Sthefany Brito revela 'falha' em sua maternidade: 'Não encarar'