Virginia Fonseca mostra o rosto do filho pela primeira vez

José Leonardo nasceu! Virginia Fonseca e Zé Felipe apresentam o filho recém-nascido ao mostrarem o rosto dele ainda na maternidade

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores neste domingo, 8, ao apresentar seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Ela e o marido mostraram um vídeo do dia do nascimento do herdeiro com imagens do rosto dele.

No vídeo, a família apareceu reunida na maternidade para a chegada do bebê, incluindo os avós e amigos. Além disso, eles exibiram imagens do parto cesariana e os primeiros momentos do bebê.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Ze Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz demais com sua chegada meu amor", disse ela.

Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia mostra as filhas conversando com José Leonardo

Não é só Virginia Fonseca que está ansiosa para a chegada de José Leonardo! Neste sábado, 7, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores um registro encantador das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, conversando com o irmão caçula, que ainda está na barriga.

Em seu Instagram oficial, Virginia publicou um vídeo onde as herdeiras pedem para que José nasça ainda no dia de hoje. A esposa do cantor Zé Felipe já completou 9 meses de gestação e o bebê deve vir ao mundo a qualquer momento.

No registro, a primogênita de Virginia e Zé Felipe aparece sentada no colo da mãe enquanto 'fala' com o caçula da família. Em seguida, também é possível perceber Maria Flor chamando o irmãozinho; confira mais detalhes!