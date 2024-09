Poliana Rocha revela como está obra do quarto dos netos em sua casa

Quase pronto! Poliana Rocha revela como está ficando o quarto dos netos, os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe; confira

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou que o quarto de seus netos, os filhos de Zé Felipe com Virginia Fonseca, está quase ficando pronto. Após iniciar a obra para a chegada de José Leonardo, a loira revelou como está ficando o cantinho.

O ambiente, que já foi o espaço de seu herdeiro, depois foi adaptado para as netas, Maria Alice e Maria Flor, agora, ganhou novas mudanças por conta do primeiro menino de Zé Felipe com a apresentadora do SBT. Antes, o cômodo tinha detalhes em claro e bem femininos, depois da obra recebeu tons neutros e marcenaria em verde.

Poliana Rocha então gravou o quarto, localizado em sua casa em Goiânia, exibindo a parte elétrica, teto e pinturas quase prontos. A esposa do sertanejo então comentou que a reforma está caminhando, mas que vai demorar um pouco para ficar pronto, visto que, José Leonardo tem previsão para nascimento em setembro.

"Tá super devagar, mas tá acontecendo, não tô colocando afoita, ansiosa não, deixa as coisas fluirem, vai ficar um lugarzinho bem aconchegante pra quando eles vierem aqui em casa ficarem bem instaladinhos", disse.

É bom lembrar que Poliana Rocha iniciou a obra escondido de Leonardo, porque o cantor não gosta de reformas. Além do quarto na casa de Goiânia, a loira fez cômodos para os netos na fazenda Talismã.

Tempos atrás, ao começar a nova mudança no ambiente, a influenciadora foi questionada sobre só fazer quarto para os filhos de Zé Felipe. Educadamente, a famosa esclareceu e expôs o motivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela projeto luxuoso de sua suíte e de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que está fazendo uma nova reforma em sua mansão em Goiânia além da obra no quarto dos filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Ela contou que se animou com a mudança no cômodo dos netos e resolveu dar uma repaginada em sua suíte.

Em seus stories na rede social, após expor o motivo de só fazer cômodos para os herdeiros da apresentadora do SBT e não para os outros netos do sertanejo, a empresária compartilhou a foto do projeto de seu novo cantinho com Leonardo na mansão onde vivem. Veja mais aqui.