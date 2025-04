Paula Barbosa encanta ao mostrar o filho mais velho com o irmão recém-nascido

A atriz Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto de Daniel com o irmão caçula, Arthur

Paula Barbosa encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 9, ao compartilhar uma foto de seus dois filhos juntos.

A atriz, que interpretou a personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, deu à luz Arthur no dia 26 de março e encantou ao mostrar o filho mais velho, Daniel, admirando o irmãozinho. Os dois meninos, vale dizer, são frutos de seu casamento com o produtor musical Diego Dalia.

De acordo com informações exclusivas obtidas pela CARAS Brasil, Arthur veio ao mundo pesando 3350kg e medindo 49,5 cm, após 38 semanas e 4 dias de gestação. A chegada limite do pequeno tinha data prevista para o início de abril.

Confira:

Paula Barbosa mostra os dois filhos juntos - Foto: Instagram

Lucy Ramos fala sobre o parto da filha

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 9, ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. O nascimento da menina foi anunciado na última sexta-feira, 4.

No vídeo compartilhado, ela aparece na companhia do marido momentos antes do parto. Em seguida, mostrou os primeiros momentos de vida da menina. "Entre contrações, respirações profundas e quase 16 h de trabalho de parto, Kyara nasceu. Foi um momento leve, doce, respeitoso e cheio de vida! Gratidão ao doutor Renato Esteves por conduzir tudo com tanta humanidade, segurança e parceria", contou ela.

"Em momentos de receios, me senti sempre acolhida. Gratidão, a toda equipe da maternidade que nos recebeu com tanto carinho, atenção e não nos deixou faltar nada! Kyara chegou e junto com essa vida de luz, vai crescendo o amor da mãe e do pai. Foi um começo lindo e a nossa visão de mundo nunca mais será a mesma. Gratidão por todas as mensagens carinhosas, lindezas", finalizou. Confira a publicação!

