Zé Felipe faz homenagem para José Leonardo logo após o nascimento

Após nascimento de seu terceiro filho com Virginia Fonseca, José Leonardo, Zé Felipe faz homenagem para o caçula em seu corpo; veja

O cantor Zé Felipe fez uma homenagem para o seu terceiro filho com Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo. Minutos após o caçulinha sair da barriga da mãe, um de seus pés foi carimbado no abdômen do papai para virar uma tatuagem.

O momento emocionante da marca sendo feita no corpo do herdeiro de Leonardo com Poliana Rocha apareceu no vídeo do parto do pequeno, que chegou ao mundo às 17h deste domingo, 08, em uma maternidade em Goiânia.

Radiante ao conhecer seu primeiro menino, Zé Felipe surgiu muito emocionado no registro e comoveu com a iniciativa de também fazer uma tatuagem para seu caçula. Vale lembrar que ele e Virginia já fizeram "marcas" para as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

"Hoje ás 17h em ponto veio ao mundo nosso José Leonardo! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos! Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre! Te amamos Ze Leonardo! Você é LINDO e sua família ta feliz deeeemais com sua chegada meu amor", escreveram ao postarem o vídeo do parto.

É bom lembrar que Virginia fechou o andar da maternidade e personalizou todo o espaço com o tema escolhido para o seu caçula. No local, ela está recepcionando amigos e familiares com várias lembrancinhas.

Horas após o nascimento do menino, a empresária quase desmaiou ao tentar tomar banho. Depois de se recuperar, ela gravou alguns momentos com o recém-nascido no local.

Virginia Fonseca fala da reação das filhas ao conhecerem o irmão

Algumas horas após o nascimento de José Leonardo, Virginia Fonseca recebeu as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na maternidade. A duplinha da empresária com o cantor Zé Felipe foi conhecer o irmão caçula na manhã desta segunda-feira, 09, e reagiram positivamente.

Ainda deitada, a apresentadora do SBT contou que ficou muito feliz com o encontro do trio. A famosa então comentou que as Marias foram muito fofas ao verem o bebê. Inclusive, elas apareceram no quarto pedindo para segurá-lo e o chamando de irmão para tentarem acordá-lo. Saiba mais aqui.