Michelle Loreto mostra sua filha e cachorra amigas: 'Não gostava de crianças'

Após adaptação, Michelle Loreto mostra como a filha e cachorra estão convivendo bem; jornalista levou 20 pontos no rosto após mordida da pet

A jornalista Michelle Loreto encantou ao postar um vídeo nesta quarta-feira, 09, em sua rede social, da filha, Aurora, de mais de um ano, com sua cachorrinha, Blika. Juntinhas no carrinho, as duas apareceram curtindo um passeio em família.

Contudo, nem sempre, a pet gostou de crianças e precisou se adaptar com a chegada da bebê. Antes do nascimento da menina, a peluda chegou a morder o rosto da apresentadora após a comunicadora dar um beijo em Blika dormindo. Por instinto, ao se sentir assustada, ela atacou a dona. Na época a global levou 20 pontos no rosto.

"Blika sempre foi uma doguinha que não gostava de crianças. E continua assim. Só tem uma criança que ela aceita e ama: a criança dela, a Aurora. Foi um caminho trabalhado com o @alexandrerossi_oficial que nos ensinou o que teríamos que fazer desde a chegada da bebê. E deu certo! Paciência, a técnica certa e muito amor", contou sobre terem contado com dicas do especialista, o Dr. Pet Alexandre Rossi, para a boa convivência.



"No fim de semana, fomos ao parque. Blika cansou de andar (vai fazer 14 anos), colocamos no colo... até que o Alê teve a ideia de colocá-la no carrinho com Aurora. Deu super certo! As duas se divertiram e arrancaram risadas de quem passava. Amo vocês, minhas meninas", compartilhou a jornalista o momento fofíssimo da dupla.

Michelle Loreto revelou gravidez inesperada aos 43 anos

“Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente”, começou a jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

"Para mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe - e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu. Aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos”, continuou Michelle.

"Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda".

"Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais. Pode até ser bom e funcionar melhor. Agora, tenho mais um par de mãozinhas para segurar. Mãos que vou guiar e que também vão me guiar. Para qual direção? Não sei. E tá tudo bem”, finalizou a jornalista.