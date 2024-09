Virginia compara rostinhos dos filhos após a chegada de José Leonardo: ‘Iguais’

Com quem será que parece? Virginia Fonseca compara os rostinhos dos três filhos e impressiona ao destacar as semelhanças de José Leonardo

No último domingo, 8, Virginia Fonseca celebrou o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo. Pouco depois do parto, ela usou as redes sociais para compartilhar seus primeiros momentos ao lado do herdeiro e destacar as semelhanças entre o recém-nascido e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu relacionamento com Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou uma montagem feita por um fã-clube, comparando o rostinho de José Leonardo com o de Maria Alice. Na imagem, a primogênita do casal também aparece com o rosto inchado logo após o parto, mas é possível notar algumas semelhanças entre os pequenos, como o formato do nariz e dos olhos.

“Eu falei que ele ia parecer a Tota Alice! São iguais”, Virginia falou sobre a aparência dos herdeiros. Logo, a declaração viralizou e os seguidores também opinaram: “Os três são todos a cópia do Zé Felipe”, disse uma admiradora da família. “Conseguiu superar ela, ele é a cara da Virgínia”, opinou mais uma. "Ele é muito lindo. Igualzinho a Maria Alice”, disse outra.

Virginia compara rosto dos filhos após a chegada de José Leonardo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, nasceu neste domingo, 8, em uma maternidade em Goiânia. Em nota enviada ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa da influenciadora compartilhou detalhes do parto e como estão o pequeno e a mamãe coruja, que passou por uma cesaria para o nascimento do herdeiro.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo”, escreveram em nota e celebraram nas redes sociais.

