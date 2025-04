Influenciadora há mais de 10 anos, Viih Tube explicou sobre a decisão de mostrar os filhos na web e como ensina os pequenos sobre a vida pública

Em entrevista recente à Quem, Viih Tube compartilhou sua visão sobre a exposição dos filhos nas redes sociais . Aos 24 anos de idade, a influenciadora cresceu na internet ao dividir a rotina e momentos com os seguidores desde a infância.

“Tenho um relacionamento de muitos anos com as pessoas que me seguem, de quando eu era criança. Não estaria feliz, nem sendo eu, se eu escondesse eles, ficaria completamente triste”, confessou Viih, que é mãe de Lua e Ravi, fruto do casamento com Eliezer.

Ainda durante o bate-papo, a empresária contou que, ao longo dos anos como pessoa pública, aprendeu que o segredo para lidar com a exposição na internet é estabelecer limites. Por isso, ela e seu parceiro, que também é influenciador, fizeram um acordo para encontrar um equilíbrio. O objetivo é garantir que os filhos tenham uma relação saudável com as redes sociais, sem abrir mão de compartilhar momentos especiais da família com os seguidores.

“Aprendi que tem que ter limites, tem que ter privacidade, então, sim, tem assuntos que os seguidores nunca vão saber e faz parte. Eu e o Eli não postamos nada em tempo real. A gente vive, depois posta… quando dá”, ressaltou a influencer, que também explicou que tenta explicar sobre sua carreira de forma leve para que seus filhos entendam a realidade em que vivem.

“Eu tentei dar uma liberdade para ela (Lua), e quero que ela entenda a profissão da mãe, não tenha medo, mas entenda o perigo que é, como a exposição também é perigosa, e que as pessoas não são sempre boazinhas”, destacou Viih Tube.

Ao falar sobre o futuro na criação dos filhos, a ex-BBB destacou que a adolescência será, provavelmente, o período mais desafiador da maternidade. “Eu acho que vai ser um desafio, até porque os dois já nasceram com uma mochila nas costas que eles não escolheram, que é fato de ter pais que são pessoas públicas”, finalizou.

Viih Tube mostra Lua tentando convencer a babá

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Na terça-feira, 1º, a digital influencer mostrou um vídeo fofíssimo da filha Lua, fruto do seu relacionamento com Eliezer.

Na imagem, a pequena de quase dois anos aparece chorando ao pedir para a babá para ver desenhos animados. "Quem deixou você assistir?", pergunta a profissional.

"A mamãe e o papai", responde Lua, rapidamente. "Deixaram? Eu não estou sabendo disso não", retruca a babá.

Viih Tube se surpreendeu com a esperteza da filha. "Enquanto isso, a Lua estrategista igual a mãe manipulando a babá em casa", escreveu ela.

Além de Lua, Viih Tube e Eliezer também são pais de Ravi, de quatro meses.

