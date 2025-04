Bruna Biancardi exibe nova foto da barriga de gravidez da segunda filha com Neymar

Após deixar a barriga à mostra em treino, a influencer Bruna Biancardi mostra foto da gravidez de Mel, sua segunda filha com o futebolista Neymar Jr.

Na noite desta quinta-feira, 3, a influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, publicou uma nova foto da barriga de grávida por meio dos stories de seu perfil no Instagram. A famosa está à espera de Mel , a sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr. , com quem já tem Mavie, de um ano e cinco meses.

O registro foca na barriga de Biancardi, que usa uma blusa frente única de tecido leve, para evidenciar a barriga, que está totalmente à mostra na imagem.

Confira, abaixo, a imagem publicada por Biancardi:

Na última terça-feira, 1, Bruna Biancardi mostrou um pouco de sua rotina de exercícios e deixou a barriguinha à mostra ao surgir usando top e short na academia.

Nas imagens, Bruna praticava musculação e fez uma série de exercícios para pernas e braços. Entre os movimentos, ela realizou agachamentos, leg press, cadeira extensora e uma atividade com a bola de pilates com auxílio da instrutora.

Neymar e Bruna participam de encontro de casais cristãos

Ainda esta semana, Neymar Jr. Bruna Biancardi participaram de um encontro de casais cristãos na nova mansão do atleta, em Santos. O episódio acontece em meio à suposta traição do atleta à Bruna.

O encontro na casa do atleta também contou com a presença do futebolista Guilherme, do Santos, e da mulher dele, Taina Augustto. A reunião foi conduzida pelo cantor gospel Daniel Berg, que compartilhou uma foto com os dois casais em seu perfil no Instagram. Confira!

