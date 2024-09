Leonardo ganha recepção especial com bar na maternidade de Virgínia Fonseca

Leonardo é recebido com um bar exclusivo e aproveita o mimo na maternidade onde Virgínia Fonseca deu à luz a José Leonardo

No último domingo, 8, Leonardo foi surpreendido com uma recepção especial na maternidade onde sua nora, Virgínia Fonseca deu à luz ao neto, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostrou que montou um bar exclusivo no local, para o cantor, que aproveitou enquanto celebrava o nascimento do netinho.

Nos stories do Instagram, Virgínia mostrou a decoração completa da maternidade, com mimos como docinhos e lembrancinhas personalizadas. Sabendo que o sogro gosta de beber, a influenciadora também revelou que preparou um bar especial, com várias garrafas lacradas, para que o cantor sertanejo pudesse comemorar à vontade.

“As bebidinhas porque o vô vem”, Virginia revelou e mostrou que também deixou uma bandeja com taças e outros corpos à disposição do sogro. Em seu perfil, Leonardo mostrou que não deixou o presente passar despercebido e fez questão de abrir uma garrafa e brindar enquanto comemorava o nascimento do neto.

Além de compartilhar um clique ao lado do pequeno José Leonardo e também de seu filho, Zé Felipe, Leonardo apareceu ao lado de um amigo brindando durante o parto: “Seja bem vindo Zé Leonardo. Deus abençoe seus caminhos, vovô te ama. Parabéns Zé Felipe e Virginia”, o cantor sertanejo escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, Leonardo ganhou parabéns e também divertiu os seguidores: “Léo, você é o vovô mais autêntico do mundo, parabéns”, disse uma admiradora. “Muita saúde e proteção pro novo integrante da família”, comentou outro. “O vô já nas comemorações”, disse mais uma. “Tem que comemorar mesmo, vovô”, escreveu outra.

Como foi o nascimento de José Leonardo?

Terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. Em nota enviada ao portal LeoDias, a assessoria de imprensa da influenciadora compartilhou detalhes do parto e como estão o pequeno e a mamãe coruja, que passou por uma cesaria para o nascimento do terceiro herdeiro.

“O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, 08 de setembro, em Goiânia às 17h00, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai ‘José Felipe’ e ao avô, o cantor Leonardo”, escreveram em nota e celebraram.