Grávida, Graciele Lacerda exibe a barriga em ensaio só com luvas

Esperando a primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda faz ensaio fotográfico de gestante para registrar o tamanho do barrigão

A influenciadora digital Graciele Lacerda agitou as redes sociais ao mostrar as novas foto do seu ensaio de gestante. Ela espera o nascimento da primeira filha, Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo, e surpreendeu ao fazer um ensaio fotográfico sem roupas.

A musa apareceu só com luvas compridas em um cenário neutro para registrar o tamanho de seu barrigão na reta final da gravidez. Na legenda, ela falou sobre este momento especial em sua vida.

"Com certeza carregar uma vida dentro de mim é o maior privilégio que Deus poderia me dar.

A gravidez é um momento sublime, uma fase em que a mulher reúne dentro de si a força e a delicadeza. Cada curva, cada transformação que acontece no nosso corpo, é uma celebração da beleza que é gerar uma nova vida. Estar grávida é um tempo de amor, de plenitude e de orgulho! A gravidez é ser poesia viva, é ser abençoada, é ser divina", disse ela.

Graciele Lacerda relembra época que não queria ter filhos

Após anunciar que estava grávida de três meses de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda gerou muitas dúvidas sobre a novidade. A influenciadora respondeu perguntas dos fãs e fez revelações sobre como resolveu ter um herdeiro com o sertanejo.

Além de contar que conseguiu ficar gestante após várias tentativas de fertilização, a noiva do artista explicou que a dificuldade em ter um filho se deu por não ter congelado óvulos na faixa dos 30 anos, isso porque, na época, ela não queria ser mãe. Graciele Lacerda então compartilhou o que passava em sua cabeça no passado e o que a fez mudar de ideia para realizar seu sonho.

"Até os meus 38 anos eu falava que não queria ter filhos, mas por que que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com Zezé foi muito conturbada, eu ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só meu relacionamento e bloqueei isso da minha vida e aí com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando e ele virou pra mim e falou bem assim: 'Acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos porque pode acontecer de você lá na frente se arrepender e ser tarde demais', aí eu comecei a analisar", contou como tudo aconteceu. Leia mais aqui.

