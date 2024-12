Dado Dolabella dá presente diferentão para o sogro, Zezé Di Camargo

Dado Dolabella tira o sogro, Zezé Di Camargo, no amigo secreto e decide presenteá-lo com uma experiência diferentona e inusitada

O ator Dado Dolabella revelou qual foi o presente que deu para o sogro, o cantor Zezé Di Camargo, na noite de Natal. A família Camargo realizou um amigo secreto de Natal e o ator sorteou o sogro. Com isso, ele deu um presente diferentão para o cantor.

Nas redes sociais, Dado mostrou o vídeo do momento da entrega do presente. Ele contou que escolheu duas opções de presente para o sogro e deixou ele escolher. Inclusive, ele foi surpreendido quando Zezé escolheu a opção mais ousada.

As duas opções eram: uma experiência com um Xamã na floresta ou uma camisa feita sob medida em um alfaiate. Dado explicou as possíveis escolhas: "É uma experiência com um Xamã para visitar a ancestralidade. Um mestre indígena que detém todo o conhecimento ancestral da floresta e pode fazer o que quiser. É uma imersão com um Xamã. Queria te presentear com uma coisa que eu vivi e que mudou a minha vida”, afirmou ele, e completou: "Aqui é uma experiência de alfaiates chiquérrima, que vai ter uma camisa feita sob medida para você e com o seu nome”.

Depois de pensar, Zezé Di Camargo decidiu ficar com a experiência com o Xamã. "É uma experiência diferente, quero ir”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ĐΔĐØ (@dadodolabella)

A árvore de Natal de Wanessa Camargo

Com uma agenda profissional lotada de compromissos, Wanessa Camargo só conseguiu separar um tempo no domingo, 22, para decorar sua casa para as festas de fim de ano. Aproveitando o dia de folga, a cantora se juntou com o namorado, o ator Dado Dolabella, para montar a árvore de Natal da residência.

Por meio das redes sociais, Wanessa compartilhou com os seguidores detalhes da montagem, iniciada do zero pelo casal e por mais duas pessoas que estavam presentes no local. Nas imagens, é possível perceber a felicidade da filha de Zezé Di Camargo ao observar o clima natalino em casa.

Dado Dolabella não apareceu nas filmagens, mas ficou responsável por registrar cada passo da companheira na decoração. A árvore de Natal montada por Wanessa Camargo é composta por pisca-pisca e algumas bolas em cores vermelho e dourado.

Arraste para o lado e confira a árvore natalina de Wanessa Camargo:

Leia também: Wanessa Camargo usa vestido de R$ 150 mil cravejado de cristais