Wanessa Camargo fala do nascimento da irmã: ‘Escolheu o dia’

Wanessa Camargo se diverte ao ir para a maternidade durante a madrugada de Natal para acompanhar o nascimento da irmã caçula

A cantora Wanessa Camargo foi até a maternidade para acompanhar o nascimento da irmã caçula, Clara Camargo, fruto do casamento de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. A bebê veio ao mundo na madrugada desta quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal.

Nas redes sociais, a artista falou sobre a surpresa de ir para o hospital após a ceia de Natal em família. “Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga... Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro", disse ela.

O nascimento de Clara foi anunciado pela pediatra Dra. Lilian Zaboto nas redes sociais. Ela compartilhou fotos na maternidade após acompanhar a chegada da bebê. "Nasceu Clara Camargo", disse ela.

Por enquanto, Zezé e Graciele não apareceram nas redes sociais para falarem sobre o nascimento da filha.

O cantor já é pai de Wanessa Camargo, Igor Camargo e Camilla Camargo.

Ensaio de gestante da Graciele Lacerda

A influenciadora digital Graciele Lacerda agitou as redes sociais ao mostrar as novas foto do seu ensaio de gestante. Ela espera o nascimento da primeira filha, Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo, e surpreendeu ao fazer um ensaio fotográfico sem roupas.

A musa apareceu só com luvas compridas em um cenário neutro para registrar o tamanho de seu barrigão na reta final da gravidez. Na legenda, ela falou sobre este momento especial em sua vida.

"Com certeza carregar uma vida dentro de mim é o maior privilégio que Deus poderia me dar.

A gravidez é um momento sublime, uma fase em que a mulher reúne dentro de si a força e a delicadeza. Cada curva, cada transformação que acontece no nosso corpo, é uma celebração da beleza que é gerar uma nova vida. Estar grávida é um tempo de amor, de plenitude e de orgulho! A gravidez é ser poesia viva, é ser abençoada, é ser divina", disse ela.

