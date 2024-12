Famosos reúnem as famílias na noite de Natal e mostram os looks

Confira os looks que os famosos usaram para a ceia de Natal e também as fotos deles com suas famílias na data especial

A noite de Natal foi agitada nas casas de vários famosos. As estrelas reuniram suas famílias para a tradicional ceia natalina e apostaram em looks caprichados para o evento anual. Que tal conferir as fotos das celebridades com suas famílias e também dar uma olhada nos modelitos que eles escolheram? Confira as galerias de fotos abaixo!

Look vermelho domina as celebrações

Várias celebridades apostaram no tradicional look vermelho para combinarem com a decoração de Natal. Anitta, Ticiane Pinheiro, Sabrina Sato, Thais Fersoza, Lucy Ramos, Klara Castanho e Virginia Fonseca foram algumas das famosas que apostaram em vestidos vermelhos.

A superstição do look verde no Natal

Nos últimos tempos, os internautas apontaram uma superstição que está dando o que falar: Usar verde no Natal para ter um filho no próximo ano. Se o ritual é verdade ou não, não sabemos... Mas vários famosos apostaram em um look verde na ceia de Natal. Será que vem bebê por aí?

Juliette Freire, Arlindinho Cruz, Murilo Huff e a ex-BBB Amanda Meirelles foram alguns dos famosos que apostaram no look verde.

Várias outras cores e até looks temáticos!

Algumas celebridades mostraram que podem usar qualquer cor na noite de Natal. A ex-BBB Beatriz Reis apostou em um vestido dourado. O apresentador Tadeu Schmidt e sua família usaram roupas com tema de Natal, assim como o cantor Chitãozinho, que surgiu com uma camiseta inspirada na roupa do Papai Noel. As atrizes Camila Rodrigues e Monica Martelli usaram vestidos na cor laranja. E muitos outros! Veja na galeria abaixo:

Família

Uma das magias da noite de Natal é celebrar a data ao lado da família. Então, os famosos também entraram na tradição e curtiram a ceia com seus filhos, pais e parentes. Veja as fotos das celebridades com seus entes queridos:

Leia também: Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fazem ensaio de Natal com os 3 filhos