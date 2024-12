Quando será o chá revelação do bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves? Cantora revela

Menino ou menina? A cantora Ludmilla revelou aos fãs a data oficial do chá revelação de seu primeiro com Brunna Gonçalves

Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, que está grávida, estão cada dia mais perto de descobrirem o gênero do primeiro filho do casal! Neste domingo, 8, durante uma apresentação no Rio de Janeiro, a cantora revelou aos fãs que as duas farão um chá revelação e entregou a data oficial do evento.

Em seu Instagram oficial, Ludmilla compartilhou um vídeo do momento em que conversava com o público presente no show a respeito da revelação. Na ocasião, ela perguntou se eles achavam que o herdeiro seria um menino ou menina e recebeu diversos gritos divididos da torcida.

Após os palpites, a famosa contou que o sexo do bebê será descoberto somente no dia 17 de dezembro . Vale lembrar que Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram publicamente a gestação em novembro, durante um show em São Paulo e, posteriormente, publicaram um vídeo nas redes sociais contando a novidade.

No último sábado, 7, Brunna Gonçalves encantou os fãs ao exibir a barriguinha de grávida durante apresentação de Ludmilla, também no Rio de Janeiro. Por meio de suas redes sociais, a influenciadora digital e dançarina compartilhou com o público algumas fotos especiais nos bastidores do evento.

Usando um cropped de manga longa e uma saia, ela colocou a barriga para jogo e mostrou o quanto o bebê já cresceu. Em meio aos cliques, Ludmilla foi fotografada no palco se derretendo de amores ao beijar a barriguinha da companheira.

Como Ludmilla e Brunna Gonçalves escolheram quem ficaria grávida?

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães, mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", relatou a dançarina em entrevista ao jornal Extra; confira mais detalhes!

