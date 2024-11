Brunna Gonçalves fala da escolha de quem ficaria grávida entre ela e Ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves está à espera de seu primeiro filho com a cantora Ludmilla e falou sobre a decisão de quem carregaria o bebê

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães,mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", detalhou a dançarina em entrevista ao jornal Extra.

Segundo ela, o bebê já começou a ganhar presentes. "A minha sogra já comprou roupinha, meus amigos também. Já estão até botando o bebê para ser flamenguista porque ganhei conjuntinhos do Flamengo, um masculino e um feminino. Vai que são gêmeos? Tem essa probabilidade! Minha sogra falou que sonhou que era uma menina e um menino. Ela bate o pé falando que vai ser assim!", contou.

Brunna Gonçalves revela mudanças no corpo durante a gravidez: 'Gigantesco'

Recentemente, Brunna Gonçalves compartilhou que está enfrentando mudanças no corpo durante sua gravidez com a cantora Ludmilla. Ela contou que ainda não notou grandes diferenças, mas que seus seios e glúteos tiveram um aumento significativo desde que descobriu a gestação.

Ao responder sobre qual foi a maior diferença que sentiu durante esse período, ela contou: "Com toda certeza do mundo, olha isso aqui gente, olha o tamanho dessa teta. Com certeza peito, meu peito tá gigantesco. E bunda! Gente, a minha bunda tá muito grande, Jesus! Toda vez que eu passo no espelho, olho minha bunda e falo 'Jesus, que bunda é essa senhor'", disse ela.

A ex-BBB também contou que algumas roupas estão começando a ficar apertadas. “Minhas roupas ainda estão cabendo, umas ou outras que estão começando a apertar na parte da bunda, tipo short, tá começando a apertar na bunda, porque minhas roupas eram todas pequenininhas, né gente? PP, muito pequenas. Então já tá começando a ficar apertado […] Com certeza até mês que vem já não cabe mais não”, declarou.

