Brunna Gonçalves exibe decoração especial de Natal da casa com Ludmilla

Natal especial! Ao lado da esposa, Ludmilla, Brunna Gonçalves mostrou detalhes da decoração natalina realizada na residência do casal

A influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 2, para compartilhar com os seguidores a decoração natalina de sua casa. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo ao lado da esposa, a cantora Ludmilla, e mostrou detalhes da árvore montada na residência do casal.

O Natal de 2024 de Brunna e Ludmilla será ainda mais especial que os anos anteriores e contará com o novo integrante da família: o primeiro filho das duas. A dançarina, que revelou em novembro que está grávida, falou sobre a emoção de celebrar a data comemorativa gestando o herdeiro.

"Este Natal é muito especial para nós. Um sonho que parecia distante, mas que finalmente se tornou realidade", declarou a esposa de Ludmilla no vídeo. Ao longo do registro, as duas mostraram a árvore decorada com diversas bolas vermelhas e uma borboleta iluminada.

No entanto, o que se destacou entre os tradicionais enfeites natalinos foi uma bolinha personalizada para o bebê escrita 'Numababy', em referência ao nome da turnê de Ludmilla, 'Numanice'.

"Que o espírito do Natal encha nossos corações de amor, alegria e esperança, iluminando os caminhos para que nossos sonhos se tornem realidade. Para nós, esse será ainda mais especial!", escreveu Brunna Gonçalves na legenda.

Confira a publicação de Brunna Gonçalves:

Como Brunna Gonçalves e Ludmilla escolheram quem ficaria grávida?

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães, mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", relatou a dançarina em entrevista ao jornal Extra; confira mais detalhes!

