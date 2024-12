Tá crescendo! Brunna Gonçalves mostra barriga de grávida em show de Ludmilla

Grávida do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves mostrou o tamanho da barriguinha durante show da esposa; veja fotos!

A influenciadora digital e dançarina Brunna Gonçalves encantou os fãs no sábado, 7, ao exibir a barriguinha de grávida durante apresentação da esposa, a cantora Ludmilla, realizada no Riocentro. A ex-participante do BBB 23, da TV Globo, está à espera do primeiro filho do casal.

Por meio de suas redes sociais, Brunna compartilhou com o público algumas fotos especiais nos bastidores do evento. Usando um cropped de manga longa e uma saia, ela colocou a barriga para jogo e mostrou o quanto o bebê já cresceu.

Em meio aos cliques, Ludmilla foi fotografada no palco se derretendo de amores ao beijar a barriguinha da companheira. Recentemente, a dançarina contou qual sintoma da gravidez está sentindo atualmente, uma vez que já não passa mais por enjoos.

"Agora, meu amor, eu acabo de comer e depois que passam cinco minutos, minha barriga está roncando. Como é que você me explica isso? Eu acabei de lanchar e minha barriga está roncando. Tudo que eu vejo no Instagram me dá vontade de comer. Minha boca chega a salivar, coisa de louco! Aí rolo mais um pouquinho e surge macarrão, depois um pão com ovo. Se eu pudesse juntar tudo e comer tudo de uma vez, seria incrível", disse ela.

Vale lembrar que Brunna Gonçalves e Ludmilla anunciaram publicamente a primeira gravidez em novembro deste ano durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Confira as fotos da barriguinha de Brunna Gonçalves:

Ludmilla e Brunna Gonçalves - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Como Ludmilla e Brunna Gonçalves escolheram quem ficaria grávida?

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público recentemente ao anunciarem que serão mamães, mas a tentativa de engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais difícil devido a agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", relatou a dançarina em entrevista ao jornal Extra; confira mais detalhes!

Leia também: Brunna Gonçalves exibe decoração especial de Natal da casa com Ludmilla