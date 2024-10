Pedro, do Flamengo, encanta ao posar com as gêmeas: 'Entendi o amor de pai'

Ao lado da esposa, o atacante do Flamengo Pedro Guilherme celebrou os 2 meses de vida das filhas gêmeas, Isabela e Antônia

Atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Pedro Guilherme encantou o público ao compartilhar novas fotos em família com as filhas gêmeas, Isabela e Antônia. As pequenas, frutos de seu casamento com a psicóloga Fernanda Nogueira, completaram 2 meses de vida no domingo, 11.

Por meio de seu Instagram oficial, o jogador de futebol publicou um clique ao lado da esposa e das herdeiras em celebração à data especial. Pedro destacou na legenda que entendeu o amor de pai com o nascimento das bebês.

"2 meses que minha vida mudou e que eu entendi o amor de pai! Obrigado, Jesus, pela família que o Senhor me deu!", escreveu o atleta. Na imagem, é possível perceber que uma das pequenas está olhando fixamente para o papai coruja.

Diversos amigos e admiradores do atacante aproveitaram o momento especial e também deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Lindos", disse o ator e humorista Rafael Portugal. "Que família abençoada e linda! Você merece Pedro!", declarou um seguidor. "A nação ama vocês, mascotinhas!", falou outro.

As filhas gêmeas de Pedro Guilherme e Fernanda Nogueira chegaram ao mundo no dia 12 de agosto. A notícia da gestação do casal foi revelada em fevereiro deste ano pelo jogador de futebol em campo, logo após marcar um gol contra o Fluminense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Pedro exibe decoração da maternidade no nascimento das filhas

Em agosto deste ano, logo após anunciar a chegada das filhas gêmeas, o jogador Pedro Guilherme, do Flamengo, usou as redes sociais para compartilhar detalhes da decoração da maternidade onde as herdeiras nasceram.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pedro Guilherme publicou um vídeo mostrando, em primeira mão, a decoração das mesas na sala da maternidade. Na ocasião, o local foi decorado com flores rosas e brancas e vestidinhos femininos. O casal ainda presenteou os entes queridos que foram conhecer as meninas com doces e lembrancinhas; confira detalhes!