Gusttavo Lima embolsa fortuna por show em festa de debutante, diz colunista

Com cachê milionário, Gusttavo Lima marca presença e faz show exclusivo durante festa de adolescente em Brasília, diz colunista

Quem marcou presença na festa de 15 anos de Valentina Cabral na última sexta-feira, 11, foi surpreendido com a presença de um convidado ilustre. Isso porque os pais da adolescente decidiram contratar ninguém menos que Gusttavo Lima para transformar a celebração da debutante em um evento inesquecível na capital federal do país, Brasília.

Filha de Adail José Cabral e Geny Celi Alves Cabral, Valentina decidiu comemorar a data com um evento tradicional para debutar na sociedade. Além de alugar uma casa de festas luxuosa, com uma decoração sofisticada repleta de flores da estação e um buffet com cardápio exclusivo para a comemoração, a jovem também decidiu contratar algumas atrações.

Para animar os quase 700 convidados, Valentina e seus pais recorreram ao DJ Shark, que animou a pista de dança, e também ao próprio Embaixador, que subiu ao palco ao lado da debutante. De acordo com a colunista Fábia Oliveira do Metrópoles, Gusttavo Lima teria embolsado cerca de R$ 1,1 milhão pelo show no evento exclusivo.

Nas redes sociais de Valentina, que conta com pouco mais de 20 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a adolescente abriu um álbum de registos, captados pelas lentes dos fotógrafos Plínio Ricardo e Lucas Freitas, em que exibe detalhes do evento luxuoso e se diverte na pista ao lado de convidados e também durante o show particular de Gusttavo Lima.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Plínio Ricardo (@plinioricardo)

Gusttavo Lima toma decisão radical sobre shows:

Recentemente, o cantor Gusttavo Lima tomou uma decisão radical sobre um determinado tipo de show que realiza. Depois de toda a repercussão da Operação Integration, na qual o nome do cantor foi citado, o artista decidiu se pronunciar sobre outro assunto. Ele disse que não vai fazer mais shows pagos pelas prefeituras.

Nas redes sociais, ele falou sobre ter desmarcado um show que aconteceria em uma cidade de Pernambuco e comentou sobre os shows feitos para as prefeituras. "Peço desculpas a todos os fãs de Pernambuco, mas como era um show bancado pela prefeitura”, o cantor iniciou a declaração e dividiu o motivo para cancelar os eventos.