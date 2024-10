Raquel Brito foi reanimada por médicos a caminho do hospital: 'Eu estou morrendo'

Raquel Brito fala pela primeira vez sobre bastidor da sua eliminação de A Fazenda 16. Influenciadora precisou ser reanimada na ambulância

Eliminada de A Fazenda 16 na última segunda-feira, 7, após passar por uma bateria de exames e receber diagnóstico médico preocupante, Raquel Brito (23), recebeu alta nesta sexta-feira, 11, e deve continuar tratamento com medicamentos. A influenciadora digital quebrou o silêncio pela primeira vez e narrou o bastidor do atendimento que recebeu da equipe de especialistas da Record.

"Quando eu vi as médicas tentando me reanimar ali, eu disse: 'não, eu vou morrer, me ajuda, eu estou morrendo, estou morrendo'. E elas pedindo para acelerar a ambulância: 'Acelera, corre, corre, porque a Raquel está tendo um espasmo'", contou ela em entrevista ao Domingo Espetacular, que vai ao ar neste domingo, 13.

Raquel passou mal no domingo, 6, durante a gravação da Prova de Fogo. Ela competia com Suelen Gervásio (28) quando começou a ter fadiga e dor torácica. Prontamente, os médicos da Record entraram no estúdio com uma maca e levaram a famosa para o bastidor.

A irmã do campeão do BBB 24, Davi Brito (22), foi encaminhada para um hospital particular em São Paulo. A confirmação da sua eliminação, no entanto, só ocorreu um dia depois. Sua mãe, Elisângela Brito, deixou Salvador (BA) para acompanhar a filha de perto.

A equipe de Raquel divulgou um relatório da equipe médica de A Fazenda 16 em que ficou confirmado problemas na região do coração. Antes disso, a Record adotou uma postura de não informar detalhes sobre o estado de saúde da baiana. Já sua família, negou boatos de gravidez e infarto.

“A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento”, informou o coordenador médico do programa, Dr. Leandro Santini Echenique.