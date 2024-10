Luis Carlos Silveira é homenageado pelo seu trabalho na medicina preventiva mundial

O Dr. Luis Carlos Silveira recebeu a menção honrosa Lifetime Achievement Award na Itália

O Dr. Luis Carlos Silveira, que é pioneiro na medicina preventiva no Brasil e criador do método Kur, foi homenageado no último final de semana. Ele se tornou o primeiro brasileiro a receber a menção honrosa da Lifetime Achievement Award, concedida pela Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, que é uma organização internacional que laureia os principais nomes da hospitalidade do mundo.

A homenagem aconteceu durante uma cerimônia na Costa Amalfitana, na Itália, e o médico contou com o apoio de sua esposa, Neusa Silveira, e de uma das filhas do casal, Rochele Silveira.

O Dr. Luis Carlos tem 76 anos e é reconhecido por revolucionar a maneira como a saúde é vista, já que usa seus conhecimentos para ampliar a atuação da medicina tradicional ao unir recursos naturais com tecnologias de ponta para proporcionar a longevidade e o bem-estar de seus pacientes.

O homenageado ficou muito feliz com a condecoração e afirmou que acredita que sua contribuição ajudou a maximizar a conscientização sobre os cuidados focados na prevenção de doenças.

Saiba mais sobre o método Kur, criado pelo Dr. Luis Carlos Silveira

Desde a faculdade de medicina, o Dr. Luis Carlos Silveira tinha a visão de que precisava enxergar seus pacientes além da doença. Com isso, ele criou o Método Kur em 1971, no qual oferece uma abordagem holística à saúde e estabelece uma conexão entre a medicina preditiva e os cinco pilares fundamentais: água, movimento, alimento, relaxamento e equilíbrio. O nome do método vem do alemão, onde Kur significa cura ou tratamento.

Em 1982, Luis Carlos Silveira e sua esposa, Neusa Silveira, inauguraram o Kurotel, um centro de longevidade e bem-estar, que foi considerado o centro de saúde mais completo do Brasil. A intenção deles foi proporcionar uma visão ampla do indivíduo, com abordagem interdisciplinar por meio de práticas para priorizar a saúde e a vida.

O Kurotel está localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, e engloba hotelaria de luxo, clínica e SPA, com equipe multifuncional de médicos, fisioterapeutas e nutricionistas para olhar para a saúde de forma humanizada e personalizada.

Para o Dr. Luis Carlos, o Kurotel é um local de Escola de Vida, no qual incentiva a alimentação saudável, os exercícios físicos, o relaxamento e o controle e gerenciamento de emoções para transformar a qualidade de vida do paciente.

Com sua longa carreira e experiência, o médico é um pioneiro na Medicina Preventiva e tem um legado que é inspiração para profissionais de saúde e para quem busca uma vida mais saudável.