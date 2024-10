Filho de Virginia e Zé Felipe surge no colo da madrinha em foto inédita

Saiba quem é a madrinha de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Eles escolheram uma pessoa da família para a função

A família de Virginia Fonseca e Zé Felipe receberam uma visita especial neste final de semana: a madrinha de José Leonardo, filho caçula deles. Nas redes sociais, Monyque Isabella Costa, que é irmã de Zé Felipe e filha de Leonardo, exibiu uma foto com o afilhado e sobrinho recém-nascido.

Na foto, Monyque apareceu com o bebê no colo enquanto cuidava dele e matava a saudade. “Oi dinda”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Monyque Isabella foi anunciada como madrinha de José Leonardo quando o bebê nasceu no mês de setembro. Ela celebrou a chegada dele com a notícia de que ele é seu afilhado. “Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos! Te amo Josézinn”, disse ela.

Enquanto isso, o padrinho de José Leonardo é Hebert Gomes, amigo de longa data de Virginia e assessor dela.

Tatuagens de Virginia em homenagem ao filho

Nesta quinta-feira, 10, Virginia Fonseca aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A digital influencer já tinha as mãozinhas das filhas Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, tatuadas na costela.

Agora, a famosa adicionou o pézinho de José Leonardo, de um mês, seu terceiro filho com Zé Felipe. Virginia fez questão de posar com o bebê no colo para exibir o novo desenho. Além disso, a loira possui desenhos de todos os membros da família no braço e fez questão de colocar o baby para completar a tatuagem.

"As tatuagens foram atualizadas. Mamãe te ama filho!!! Não faria isso com outra pessoa a não ser o @hctorvalentim_tattoo, gratidão amigo, amo seu trabalho, parabéns pelo seu talento", escreveu ela na legenda.