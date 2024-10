Angélica vai voltar para as novelas da Globo? Saiba mais

Segundo colunista, Globo quer Angélica como protagonista de novela; se a apresentadora aceitar, conversas com autores devem começar em breve

A apresentadora Angélica (50) está prestes a estrear a série Angélica: 50 & Uns, com estreia marcada para novembro no GNT e Globoplay. No entanto, parece que a emissora também outros planos com a comunicadora a partir do ano que vem. Inclusive, surgiram rumores que ela poderá voltar às novelas da Globo e, dessa vez, com um papel de destaque; saiba mais.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, Angélica poderá cravar seu retorno às novelas. Os rumores apontam que a esposa de Luciano Huck (53) não está sendo considerada apenas para uma participação especial, mas ideia é trazê-la como protagonista de um grande folhetim, em uma das próximas novelas da casa.

A última vez que a apresentadora se aventurou nas novelas foi em A Dona do Pedaço (2019) onde ela fez uma participação marcante, mas agora o projeto é maior e promete colocá-la em um papel de destaque.

O colunista noticiou que o convite já teria sido feito à apresentadora, o canal ainda não acertou com Angélica qual novela e para qual faixa de horário, mas devem começar a conversar nos próximos dias com alguns autores sobre a questão. Seu retorno às novelas, caso aconteça, faz parte de uma estratégia maior da Globo para revitalizar suas produções, trazendo estrelas queridas de volta à telinha.

'ADMIRAÇÃO MÚTUA'

O apresentador Luciano Huck refletiu sobre os quase 20 anos de casamento com a esposa, a apresentadora Angélica. Em um vídeo divulgado em seu Instagram no último sábado, 12, ele falou sobre a importância de construir um relacionamento saudável ao longo dos anos e enfrentar os desafios juntos.

"Hoje o nosso casamento é mais legal do que quando a gente casou em 2004. Porque eu acho que tem muito respeito entre a gente. Porque eu acho que tem uma admiração mútua de duas pessoas completamente diferentes. A gente é muito diferente. Eu mudei muito o meu jeito de ser em função dela, sem perceber você vai mudando. E ela mudou muito o jeito dela ser por minha causa, sem ela perceber. Você vai criando uma simbiose e você faz concessões sem perceber que está fazendo concessões”, confira relato completo.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANGÉLICA NAS REDES SOCIAIS: