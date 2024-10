Novas fotos da filha caçula de Neymar Jr encantam a web

Filha caçula de Neymar Jr, Helena aparece em novas fotos compartilhadas pela família e sua beleza rouba a cena. Confira as imagens

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Helena, de 3 meses de vida, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao aparecer em novas fotos compartilhadas pela família. Em celebração ao Dia das Crianças, a mãe dela, Amanda Kimberlly, o pai e a avó paterna, Nadine Gonçalves, compartilharam fotos da menina no Instagram.

Na foto exibida pela mãe, Helena surgiu com um laço rosa no cabelo e dando um sorrisinho. Enquanto isso, ela apareceu no colo da mãe em uma foto compartilhada pelo pai. Por fim, ela surgiu com um laço amarelo no cabelo em um registro exibido pela avó.

Vale lembrar que Helena é a terceira filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca e Mavie. A garotinha é fruto de um breve affair de Neymar e Amanda e sua paternidade foi confirmada após o nascimento.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

O mesversário de Helena

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly, completou mais um mês de vida e ganhou uma comemoração intimista com a família.

Em seu Instagram Stories, a modelo compartilhou algumas fotos da celebração, que teve o tema de fadas. Primeiro, Amanda mostrou a mesa de bolo e doces. O bolo era todo branco com várias fadinhas em cima. Além disso, os docinhos estavam todos em forminhas cor de rosa, para combinar com o tema.

Depois, Amanda fez questão de mostrar uma foto da pequena pronta para a festa. Helena surgiu sorridente com um vestido amarelo claro e repleto de flores.