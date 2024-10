Filho de Virginia usa look personalizado em homenagem ao pai, Zé Felipe: 'Fã'

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou o filho caçula, José Leonardo, usando uma camiseta personalizada com o rosto de Zé Felipe

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao mostrar o look de seu filho caçula, José Leonardo, que está com um mês.

Na foto publicada nos Stories do Instagram, o irmão de Maria Alice, de três aninhos, e de Maria Flor, que fará dois anos no dia 22 deste mês, surgiu usando uma camiseta preta, com várias fotos do papai, o cantor Zé Felipe, estampada.

Ao dividir o momento com os seguidores, Virginia falou sobre o caçula ser fãs do papai. "Olha o look de segunda, galera. É fã número um do papai. Não, número três, porque já tem duas antes", brincou a influenciadora digital, referindo-se as filhas mais velhas.

Vale lembrar que José Leonardo completou seu primeiro mês de vida no dia 8 de outubro. Na ocasião, Virginia e Zé Felipe preparam uma festa com o tema 'O Poderoso Chefinho'. Para a celebração, o menino surgiuu usando um macacão com estilo de terno com risca de giz e suas iniciais bordadas.

As irmãs do pequeno Maria Alice e Maria Flor, també entraram no clima do filme infantil, e surgiram com um vestido preto e branco, com muito brilho. A influencer e o cantor também colocaram terno para combinar com o tema da festa.

Confira:

José Leonardo com a camiseta com o tosto do pai - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca fala sobre desfralde da filha

Na última quarta-feira, 9, Virginia Fonseca usou as redes sociais para dividir uma novidade com seus seguidores. A influenciadora digital contou que começou o desfralde de sua filha mais velha, Maria Alice, de três anos.

Nos Stories do Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe contou que a herdeira decidiu que iria começar a usar 'o troninho' e que estava muito empolgada. "Começamos o desfralde e ela tá super empolgada com o troninho", disse Virginia. Confira!