Jogador do Flamengo, Pedro exibe decoração da maternidade no nascimento das filhas

Pedro Guilherme, do Flamengo, compartilhou nas redes sociais os detalhes da decoração da maternidade onde suas filhas nasceram: "Novas rubro-negras"

Nesta quarta-feira, 14, o jogador Pedro Guilherme, do Flamengo, usou as redes sociais para compartilhar detalhes da decoração da maternidade onde as filhas gêmeas nasceram. As pequenas Isabela e Antônia chegaram ao mundo na última segunda-feira, 12, e são fruto do casamento do atacante com a psicóloga Fernanda Nogueira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Pedro Guilherme publicou um vídeo mostrando, em primeira mão, a decoração das mesas na sala da maternidade. Na ocasião, o local foi decorado com flores rosas e brancas e vestidinhos femininos. O casal ainda presenteou os entes queridos que foram conhecer as meninas com doces e lembrancinhas.

"Dia inesquecível que o Senhor preparou pra nós. Deus coloca as pessoas certas pra participar desse momento lindo. Comemoramos a chegada da Antônia e Isabela com uma linda decoração feita com muito amor e carinho!", disse ele, que ainda compartilhou um vídeo 'vestindo' as bonecas que representam as filhas com a camisa do Flamengo nos Stories. "Boas-vindas às novas rubro-negras", escreveu o atleta.

Confira:

Pedro Guilherme e Fernanda Nogueira se casaram em março de 2023. O anúncio da vinda das gêmeas aconteceu em fevereiro deste ano, durante um jogo do Flamengo contra o Fluminense.

Pedro Guilherme, que abriu o placar no dia da disputa, emocionou os torcedores ao revelar que seria pai logo após marcar um gol no clássico Fla-Flu. Na ocasião, o atleta colocou a bola de futebol em sua barriga para contar a notícia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Guilherme (@pedroguilherme)

Pedro Guilherme, do Flamengo, apresenta as filhas gêmeas

O jogador de futebol Pedro Guilherme, do Flamengo, usou as redes sociais para contar que as filhas gêmeas, Isabela e Antônia, já chegaram ao mundo! Na última terça-feira, 13, o atleta publicou as primeiras fotos das herdeiras na maternidade, registradas logo após o nascimento.

"Isabela e Antônia - 12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bençãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor", escreveu Pedro na legenda da publicação, acrescentando o Salmos 22:10.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores do jogador deixaram mensagens carinhosas de felicitações à família. "Parabéns, papai! Parabéns, mamãe! Muita saúde pras duas mais novas rubro-negras!", declarou o perfil oficial do Flamengo.

"Parabéns meu amigão, parabéns ao casal, vocês são bençãos", disse o jogador de futebol João Gomes. "Bem-vindo ao maior amor do mundo, irmão", derreteu-se o cantor Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto. "Ah, que lindos! Elas são lindas! Deus abençoe essa família tão especial", falou uma internauta.