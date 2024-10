Leticia Almeida apresenta a terceira filha, Maria Olívia: 'Nós te amamos'

Nasceu! A atriz Leticia Almeida deu à luz Maria Olívia e mostrou as primeiras fotos da terceira herdeira na maternidade; confira

Leticia Almeida é mãe de três! A atriz usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para anunciar ao público o nascimento da filha caçula, Maria Olívia. A pequena, fruto de seu relacionamento com Caio Brunocilla, chegou ao mundo no último sábado, 12.

Por meio de seu Instagram oficial, Leticia compartilhou as primeiras fotos da bebê. Nas imagens, a recém-nascida aparece sendo paparicada pelas irmãs mais velhas, Maria Madalena, de 6 anos, e Maria Tereza, de 4. A artista ainda mostrou algumas fotos registradas no momento do parto.

"12/10/2024. Nós te amamos, filha", escreveu Leticia Almeida na legenda da postagem. Encantados com a chegada de Maria Olívia, diversos amigos e seguidores deixaram mensagens carinhosas à família da atriz nos comentários.

"Mais uma menina bonita pra gente acompanhar", derreteu-se uma internauta. "Ahhh, mais uma Maria pra eu me apaixonar! Já amo", disse outra. "Ai meu coração, dona Leticia! Muito amor para vocês!", falou uma terceira. "Coisa mais linda! Mais uma princesa para o seu reino", declarou mais uma.

A terceira gestação da famosa foi revelada somente em junho deste ano, através de um desenho publicado por ela com duas crianças, o pai e uma mãe com um bebê dentro da barriga. Na época, a mamãe das Marias também mostrou pela primeira vez a barriguinha de grávida.

Vale lembrar que Leticia vive um relacionamento discreto e longe dos holofotes com Caio Brunocilla. Antes, ela foi casada com o ator Bruno Daltro, pai de Maria Tereza. Maria Madalena é fruto de uma antiga relação com o cantor Jonathan Couto.

Confira as fotos da terceira filha de Leticia Almeida:

A carreira de Leticia Almeida na TV

Para quem não sabe, Leticia Almeida já atuou em obras como 'Meu Pedacinho de Chão' (2014) e 'Dois Irmãos' (2017), ambas da TV Globo. Sua última participação nas telinhas foi em 'Gênesis', exibida em 2021 na Record TV.