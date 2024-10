Nadja Haddad posta clique raro com o filho e celebra data especial: 'Sonhamos'

A apresentadora Nadja Haddad postou um clique ao lado do marido e do filho no hospital e celebrou o primeiro Dia das Crianças

Nadja Haddad encantou os seguidores neste sábado, 12, ao compartilhar um novo clique em família para comemorar uma data especial.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou uma foto com o marido, Danilo Joan, e com o filho, José, de cinco meses, que está internado no hospital por ter nascido com prematuridade extrema, e celebrou o Dia das Crianças.

A famosa confessou que sempre sonhou em comemorar a data sendo mãe e que já tem uma lista de atividades que pretende realizar com o herdeiro. "Nosso primeiro dia das crianças com a nossa criança, nosso menino José!", começou.

"Vocês nem imaginam o quanto sonhamos em passar essa data sendo pai e mãe e já ansiosos para vermos nosso garotão brincando com muitas outras crianças! Já temos uma lista de brincadeiras e atividades com o José para quando ele for pra casa! E nosso dia das crianças será todo dia!", completou.

Vale lembrar que Nadja também deu à luz Antonio, que acabou morrendo algum tempo após o nascimento. "Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", disse na ocasião.

Confira:

Nadja Haddad revela o motivo para seu parto ter sido prematuro

Nadja Haddad aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs e revelou o motivo do seu parto prematuro. Nos Stories do Instagram, ela contou que teve um problema nas placentas dos gêmeos.

"Foi um amadurecimento das minhas placentas fora da época. As minhas placentas já estavam em um estado - eu não sei explicar tecnicamente - mas ao ponto de uma criança que estava para nascer. Então, elas amadureceram mais rápido do que deveriam. Foi por problemas nas placentas", explicou ela, que teve o parto com 23 semanas de gestação. Saiba mais!