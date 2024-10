Virginia conquista abdômen sarado pós-parto em tempo recorde; descubra segredos

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista revela os segredos para uma recuperação abdominal pós-parto rápida

A terceira gravidez de Virginia (25) foi acompanhada por mais de 50 milhões de pessoas. Famosa por mostrar sua vida em tempo real, a influenciadora digital terminou a gestação no início de setembro com 27 quilos a mais. "Finalizei com 87 kg”, contou ela recentemente.

José Leonardo (0) veio ao mundo pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros no último dia 8, às 17h. O parto cesariana ocorreu em uma clínica particular em Goiânia e foi assistido pelos avós. No entanto, o que chama atenção dos fãs é o fato de que após duas semanas após dar à luz a apresentadora já exibe abdômen sarado.

A rápida recuperação abdominal levanta discussões sobre cuidados saudáveis durante o puerpério, já que o período exige resguardo recomendado por médicos. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião Nicola Biancardi explica que algumas mulheres recorrem a cirurgias estéticas radicais, como abdominoplastia e lipoaspiração, o que não é recomendado.

"O foco deve ser uma recuperação natural e saudável, respeitando o tempo que o corpo precisa para se readaptar. No período imediatamente após o parto, procedimentos estéticos invasivos devem ser evitados. O corpo está em um processo de recuperação, ajustando-se às mudanças da gravidez, e intervenções cirúrgicas estéticas radicais podem aumentar o risco de complicações, como infecções ou cicatrização inadequada. No entanto, cirurgias corretivas menores, como a correção de cicatrizes de cesárea, são uma opção viável para melhorar o resultado estético e funcional, sem comprometer a saúde da mãe", diz.

A recuperação abdominal varia de mulher para mulher e pode ocorrer de forma natural. Métodos complementares disponíveis no mercado podem acelerar o processo, como a ozonioterapia e a oxigenoterapia hiperbárica.

"Têm se mostrado eficazes na melhora da cicatrização pós-parto. Virgínia, por exemplo, está utilizando a oxigenoterapia hiperbárica em seu processo de recuperação. Essa técnica aumenta os níveis de oxigênio nos tecidos, acelerando a cicatrização e melhorando a qualidade da pele. A ozonioterapia, por sua vez, utiliza o ozônio para combater infecções e promover a regeneração dos tecidos. Esses tratamentos são minimamente invasivos e podem ser incorporados de forma segura ao processo de recuperação, oferecendo resultados eficientes", explica o especialista.