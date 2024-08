Pedro Guilherme, do Flamengo, apresenta as filhas gêmeas: 'Duas bençãos'

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, anunciou o nascimento das filhas gêmeas com a esposa, Fernanda Nogueira; veja fotos

O jogador de futebol Pedro Guilherme, do Flamengo, usou as redes sociais para contar que as filhas gêmeas, Isabela e Antônia, já chegaram ao mundo! Nesta terça-feira, 13, o atleta publicou as primeiras fotos das herdeiras na maternidade, registradas logo após o nascimento.

"Isabela e Antônia - 12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bençãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor", escreveu Pedro na legenda da publicação, acrescentando o Salmos 22:10.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores do jogador deixaram mensagens carinhosas de felicitações à família. "Parabéns, papai! Parabéns, mamãe! Muita saúde pras duas mais novas rubro-negras!", declarou o perfil oficial do Flamengo.

"Parabéns meu amigão, parabéns ao casal, vocês são bençãos", disse o jogador de futebol João Gomes. "Bem-vindo ao maior amor do mundo, irmão", derreteu-se o cantor Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto. "Ah, que lindos! Elas são lindas! Deus abençoe essa família tão especial", falou uma internauta.

As pequenas são frutos de seu relacionamento com a psicóloga Fernanda Nogueira, com quem se casou em março de 2023. O anúncio da vinda das gêmeas aconteceu em fevereiro deste ano, durante um jogo do Flamengo contra o Fluminense.

Pedro Guilherme, que abriu o placar no dia da disputa, emocionou os torcedores ao revelar que seria pai logo após marcar um gol no clássico Fla-Flu. Na ocasião, o atleta colocou a bola de futebol em sua barriga para contar a notícia.

Confira as fotos das gêmeas de Pedro Guilherme:

Quem é a esposa de Pedro Guilherme?

Apesar de namorar uma estrela do futebol brasileiro, Fernanda é mais reservada e mantém seu perfil privado nas redes sociais. Em sua biografia, ela destaca apenas que é cristã, esposa e psicóloga. O casal oficializou a união em uma cerimônia religiosa intimista em março do ano passado, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, as fotos da cerimônia foram compartilhadas pelo jogador.

"Depois de aceitar Jesus, essa foi a decisão mais importante da minha vida. Como sou grato a Deus por ter me dado uma esposa que é muito mais do que eu pedi a Ele. ‘Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe'. MT 19:6", Pedro compartilhou a novidade em sua conta no Instagram, na época.