Rodrigo Faro comove ao mostrar a festa de Vera Viel no hospital

Rodrigo Faro mostra vídeo de como foi celebrar o aniversário da esposa, Vera Viel, depois que ela passou por uma cirurgia contra um tumor maligno

O apresentador Rodrigo Faro comoveu seus seguidores ao compartilhar um momento de celebração de sua família. Ele exibiu o vídeo de como foi a festa de aniversário da esposa, Vera Viel, no quarto do hospital. Ela está internada para se recuperar após a retirada de um tumor maligno e raro da perna.

No vídeo, Rodrigo fez um discurso ao lado de Vera e das filhas mais novas, Maria e Helena, na frente da mesa do bolo de aniversário da esposa no último sábado, 12. "É o aniversário mais especial da vida dela porque o maior presente não lhe foi dado, foi retirado. O que foi dado foi a benção de Deus e a cura. Hoje a gente vai cantar este parabéns com muito orgulho”, afirmou ele. Vera completou 49 anos de vida apenas um dia após a cirurgia.

Na legenda, Faro explicou a ausência da filha mais velha, Clara, no evento. Ele disse que ela estava nos Estados Unidos no dia do evento. “Família reunida para agradecer a cura da Vera. E nossa filha Clara no FaceTime direto dos EUA. Vamos vencer todas as batalhas juntos, unidos e com as bençãos de Deus”, afirmou ele.

Horas antes, Vera Viel mostrou uma foto com as três filhas e o marido no hospital. "Minha família. Meu maior presente de Deus estar aqui com vocês hoje", disse ela.

Vera Viel foi diagnosticado com um tumor maligno e raro, chamado Sarcoma Sinovial, que afeta principalmente coxas, braços, pés e articulações dos membros. Ela descobriu a doença após sentir um caroço na região da coxa.

Família de Rodrigo Faro e Vera Viel

Vera Viel segue internada

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa do apresentador Rodrigo Faro, segue internada em um hospital de São Paulo após passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno da perna. Neste domingo, 13, o Hospital Albert Einstein informou que ela foi transferida pelo quarto após ficar na Unidade Semi-intensiva.

“A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensidade e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências”, informaram.