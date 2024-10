Camila Queiroz ostenta corpo sarado ao renovar o bronzeado

A atriz Camila Queiroz chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao aproveitar o dia ensolarado para tomar um pouco de sol

Camila Queiroz chamou a atenção ao mostrar como aproveitou o seu neste domingo, 13. Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e impressionou ao mostrar seu corpaço.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece se preparando para curtir o sol. Nas imagens, a famosa ostenta seu corpo sarado ao surgir com um biquíni preto, no modelo tomara que caia, enquanto passa o protetor solar.

Ao dividir o registro, Camila celebrou que o sol apareceu, já que a previsão era que o dia seria chuvoso. "A previsão era de chuvas, mas o sol deu as caras por aqui", celebrou a atriz na legenda.

Vale lembrar que Camila é casada com o ator Klebber Toledo, com quem está junto desde 2016. Os dois ainda não tem filhos e pensam em adotar. "A gente fala muito de adotar também. A gente sempre conversou muito disso", confessou a artista em entrevista ao Gshow.

Confira:

Camila Queiroz renova o bronzeado - Foto: Instagram

Camila renova o bronzeado - Foto: Instagram

Camila Queiroz - Foto: Instagram

Camila - Foto: Instagram

Camila Queiroz relembra estreia em Verdades Secretas

Camila Queiroz fez sua estreia como atriz na Globo em Verdades Secretas (2015), trabalho esse que é considerado um grande marco na carreira da artista. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora reforça importância da novela para sua trajetória e confessa insegurança que tinha na época: "Não sabia o que ia acontecer".

A atriz relembra sua primeira capa na Revista CARAS, que foi um pouco após ter encerrado às gravações de Verdades Secretas (2015). Camila Queiroz analisa sua jornada na arte ao longo dos anos e menciona que o ano que a novela foi ao ar, é o melhor de sua vida.

"Eu lembro que quando eu fiz Verdades Secretas, eu não sabia o que ia acontecer depois daquilo, eu não sabia se iam gostar de mim, se o público ia me aceitar, se a Globo ia gostar do meu trabalho, se o diretor e autor gostariam de mim e se eu teria carreira depois", declara. Veja a entrevista completa!