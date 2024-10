Flávia Alessandra e Otaviano Costa abrem o jogo sobre finanças: 'Não é um tabu para nós'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Alessandra e Otaviano Costa revelam sobre vida financeira do casal e confessam como lidam com o assunto

Os atores Flávia Alessandra (50) e o Otaviano Costa (51) formam um dos casais mais famosos do meio artístico, mas para além da parceria na arte, também dividem a cumplicidade no quesito finanças. Em entrevista à CARAS Brasil, eles abrem intimidade e fazem confissão sobre vida financeira: "Não é um tabu para nós".

Casados desde 2006, Flávia Alessandra e Otaviano Costa alimentam um relacionamento com muita parceria e esse tópico também se estende para as questões financeiras do casal, onde afirmam que a educação financeira é um aprendizado contínuo.

Recentemente, os atores participaram de um game-show promovido pelo Inter sobre finanças em casal. Depois do bate-papo, a CARAS Brasil conversou com Flávia Alessandra e Otaviano Costa que deram mais detalhes sobre como lidam com as questões financeiras. Eles mencionam que à vida financeira deles está dividida em duas verticais muito claras.

"A primeira é a pessoal, na qual não enxergamos nenhuma diferença no caixa, por mais que tenhamos fluxos independentes. A Flávia, por exemplo, tem a carreira dela e eu tenho a minha, e também temos o dinheiro que vêm do trabalho do casal. Ainda assim a administração é feita de maneira inteligente e unificada [...] nosso dinheiro é o mesmo", revela Otaviano.

Já a segunda parte dessa divisão: "Difere um pouco, pois diz respeito aos nossos negócios. Nossos negócios têm sua própria gestão financeira, contabilidade, profissionais envolvidos que nos ajudam a fazer a gestão, sempre obedecendo aos nossos interesses e opiniões. Nesse caso, ficamos um pouco mais na arquibancada, mas continuamos parceiros".

NA ARTE E NOS NEGÓCIOS

Otaviano Costa e Flávia Alessandra reforçam que começaram com a carreira artística desde muito jovens e, com o tempo, foram amadurecendo na profissão, mas também a visão sobre o dinheiro e negócios também mudou.

"Muitas vezes, por falta de experiência, gastávamos mais do que podíamos, contando com o dinheiro de um projeto, de um trabalho que ainda estava por vir, e quando o recebíamos, já tínhamos gasto o dinheiro. A inexperiência nos moldou até que, aos 20 e poucos anos, começamos a entender cada vez mais o valor do dinheiro que entrava em nossos bolsos", revelam.

O casal menciona que não tem problemas em abordar sobre finanças, pelo contrário, esse é um tema que eles não têm relutância em discutir: "Não se trata de quem gasta mais, mas sim do que cada um precisa gastar, do que achamos que devemos gastar. Nossa vida é em conjunto, esse é o pensamento. Nas coisas pequenas da casa, cada um tem seu jeito de ver e encarar a vida, e isso não compromete o caixa. Isso é louvável".

"Finanças não é um tabu para nós, mesmo sendo mais voltados para as artes. Temos uma abordagem muito prática quando se trata de dinheiro, seja para investir, seja para conforto ou para nossa vida pessoal. Avaliamos tudo de forma cautelosa, mas também ousada. Quando se trata de negócios, também não temos muita relutância em discutir sobre isso. Também temos sangue empreendedor e gostamos muito de falar sobre esses assuntos", finalizam em conversa com a CARAS Brasil.

