Branca Feres revela reação da filha mais velha ao conhecer a caçula

A ex-atleta Branca Feres mostrou o primeiro encontro da filha Nicole, de 2 anos, com a recém-nascida Manuela: 'Cena mais linda'

A ex-atleta de nado Branca Feres encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais novas fotos da filha recém-nascida, Manuela, em família. A pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Frota, chegou ao mundo na sexta-feira, 11.

Por meio de seu Instagram oficial, Branca publicou alguns cliques da caçula ao lado de Nicole, de 2 anos, primogênita do casal. Na legenda, a mamãe coruja revelou qual foi a reação da filha mais velha ao encontrar a irmã pela primeira vez.

"Nossa família está completa! Que emoção que foi o encontro dessas duas princesas! Amor à primeira vista, Nicole se apaixonou e já quis cuidar da irmã. Cena mais linda," derreteu-se Branca Feres.

Além da ex-nadadora, diversos internautas também se derreteram com as fotos em família e fizeram questão de deixar mensagens carinhosas nos comentários. "Que momento lindo dessas meninas!", declarou uma seguidora. "Bem-vinda, Manu! Você é linda", disse outra. "Parabéns", desejou a apresentadora Tata Werneck.

Branca Feres é irmã gêmea de Bia Feres, que também é mãe de duas crianças: Isaac, de 3 anos, e Serena, de 1 ano, frutos de seu casamento com Maurício Sirotsky.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia & Branca Feres 👯‍♀️Gêmeas (@biaebrancaferes)

O anúncio da gravidez

Branca Feres, de 36 anos, usou as redes sociais no dia 10 de abril deste ano para anunciar que estava grávida pela segunda vez. Em seu Instagram oficial, a ex-atleta de nado sincronizado publicou um vídeo mostrando alguns testes de gravidez com o resultado positivo, o ultrassom do bebê e o momento em que comemora a novidade com o marido, Gustavo Frota.

"Estamos em êxtase! Amor que não cabe mais no peito", escreveu Branca na legenda da publicação, recebendo o carinho dos fãs. "Parabéns!!!!!! Melhor notícia", disse a atriz Sthefany Brito, que também anunciou a segunda gestação recentemente. "Que linda... filho (a) é sempre uma benção de Deus", falou uma seguidora. "Que venha com muita saúde", desejou outra.