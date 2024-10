Nicolas Prattes 'escondeu' barriguinha de Sabrina Sato antes do anúncio da gravidez

Pouco antes do anúncio da gravidez, Nicolas Prattes compartilhou registro fofo com a mão na barriguinha de Sabrina Sato; confira o clique

Na manhã desta quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está à espera de seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Pouco antes de anunciarem a gestação publicamente, o ator foi visto escondendo a barriguinha da amada em um registro compartilhado em suas redes sociais, o que levantou suspeitas sobre a chegada do primeiro herdeiro.

Há uma semana, Nicolas e Sabrina marcaram presença no casamento de alguns amigos. Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido larguinho na região da barriga. Em um álbum de fotos compartilhado pelo ator, ele também aparece com a mão na barriguinha da noiva, possivelmente tentando preservar a privacidade da gestação.

Ainda no álbum, Nicolas compilou momentos em família, posando com um bebê ao lado da apresentadora, além de dividir registros com sua enteada, Zoe. Nos comentários, eles já haviam recebido o apoio dos seguidores para aumentar a família e agora celebraram a chegada do novo membro com a confirmação de que Sabrina está grávida.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, na manhã desta quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está esperando seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. No entanto, o veículo recebeu informações de que a ex-participante do BBB já estaria grávida há algumas semanas e decidiu aguardar a confirmação dela.

É importante lembrar que Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, que durou de 2016 até 2023, quando anunciaram o fim da relação. Após a separação, a apresentadora começou a se relacionar com Nicolas Prattes. Em fevereiro deste ano, eles assumiram o namoro, e em setembro, confirmaram o noivado.

Nicolas Prattes falou sobre sonho de ter filhos com Sabrina Sato:

O ator Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo uma das melhores fases de suas vidas! Em participação no programa 'Lady Night', o intérprete de Rudá na novela 'Mania de Você' abriu o coração ao falar sobre o noivado com a apresentadora. Ao longo do bate-papo com Tata Werneck, Nicolas recordou o primeiro contato que teve com Sabrina, no final de 2023.

De acordo com o artista, o casal não se desgrudou mais desde o dia marcante. Ainda durante a atração comandada por Tata Werneck, o protagonista da novela das nove da TV Globo passou por um 'detector de mentiras'. Em uma das perguntas feitas pela apresentadora, Nicolas confirmou que deseja subir ao altar e aumentar a família da noiva.