Nicolas Prattes fala sobre planos de casamento e filhos com Sabrina Sato

Noivo de Sabrina Sato, Nicolas Prattes abriu o coração e revelou se planeja aumentar a família ao lado da apresentadora

O ator Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo uma das melhores fases de suas vidas! Em participação no programa 'Lady Night', o intérprete de Rudá na novela 'Mania de Você' abriu o coração ao falar sobre o noivado com a apresentadora.

Ao longo do bate-papo com Tata Werneck, Nicolas recordou o primeiro contato que teve com Sabrina, no final de 2023. De acordo com o artista, o casal não se desgrudou mais desde o dia marcante.

"Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Mandei, tipo assim... Acho que foi Natal. Falei: ‘Pô, Feliz Natal pra você e para sua família’. No primeiro dia, isso era 8 da noite, a gente ficou até meio-dia do dia seguinte conversando sem parar, incessantemente. Eu não dava atenção para mais ninguém", relatou o famoso.

Nicolas Prattes, que reside no Rio de Janeiro, contou que a distância não impediu que o romance entre os dois se tornasse real. "Eu moro no Rio e ela em São Paulo. E falei: ‘vou aí te encontrar, me fala um hotel perto da sua casa’. E ela mandou o endereço da casa dela", revelou ele.

Ainda durante a atração comandada por Tata Werneck, o protagonista da novela das nove da TV Globo passou por um 'detector de mentiras'. Em uma das perguntas feitas pela apresentadora, Nicolas confirmou que deseja subir ao altar e aumentar a família com Sabrina Sato.

"Você acha que vai se casar com a Sabrina e ter filhos?", questionou Tata. O ator, então, rapidamente respondeu a dúvida com um grande sorriso no rosto: "Eu acho". Vale lembrar que os dois oficializaram a relação publicamente no início deste ano, durante o Carnaval.

Sabrina Sato já é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Duda Nagle. A famosa, inclusive, também já revelou que deseja ter filhos com Nicolas.

E o Nicolas Prattes contou no #LadyNight como puxou assunto com a Sabrina Sato hahahahahahahah pic.twitter.com/yscNvUwOSY — Allan (@limalblue) October 16, 2024

O pedido de casamento de Nicolas Prattes para Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes deram um passo importante na relação. Recentemente, a apresentadora foi surpreendida com um pedido de casamento do ator, com quem está junto desde janeiro deste ano.

O status de noivado foi revelado por Nicolas no início de setembro, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Agora, em entrevista à 'Quem', Sabrina comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado; confira detalhes!