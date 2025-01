MC Daniel se derrete ao mostrar rostinho do filho com Lorena Maria em ultrassom

Falta pouco! MC Daniel mostrou o rosto de seu primeiro filho em ultrassom 3D feito pela noiva, Lorena Maria: 'Carinha de bravo'

MC Daniel não esconde o quanto está ansioso para o nascimento do filho! Pai de primeira viagem, o cantor tem acompanhado cada exame feito pela noiva, Lorena Maria, e, sempre que pode, compartilha com o público detalhes sobre o bebê.

No último sábado, 11, MC Daniel dividiu com os seguidores uma imagem do rostinho do herdeiro, captado diretamente em um ultrassom 3D. No registro, é possível observar as feições do pequeno, que está cada vez mais perto de chegar ao mundo.

"Meu amor, meu príncipe cada dia maior, oro pela sua vida e pela nossa família todos os dias, carinha de bravo, será que vem com a personalidade de quem?", derreteu-se o cantor na legenda da postagem.

Vale lembrar que MC Daniel e Lorena Maria ainda não revelaram publicamente como o filho se chamará. A influenciadora digital e empresária, no entanto, adiantou ainda no início da gestação que escolheria um nome diferente e pouco comum.

Recentemente, durante um exame de rotina de Lorena Maria, o artista se surpreendeu ao descobrir que o bebê já possui cabelo. No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a médica contou o detalhe sobre o pequeno.

"Mentira. Tem cabelo? O moleque é cabeludo", reagiu Daniel. Lorena Maria também ficou surpresa com o filho e se comparou com a cabeleira do bebê. "Não acredito. Já tem. Igual eu", disse ela.

MC Daniel mostra rosto do filho - Reprodução/Instagram

MC Daniel chora ao falar sobre seu filho

Durante uma participação no Domingão com Huck, MC Daniel se emocionou ao falar sobre a chegada de seu primeiro filho. "Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso", confessou o cantor.

Na plateia, ele foi surpreendido pela presença da mãe e de Lorena Maria, e mandou um recado especial para a amada. "Sou apaixonado por ela", declarou. A influenciadora, que anunciou a gestação em agosto, também compartilhou sua animação para o nascimento do herdeiro.

"Tudo que ele (MC Daniel) faz, eu já vejo meu filho fazendo. Ele já me dá trabalho na barriga, imagina fora", comentou ela, em tom de brincadeira.

Leia também: MC Daniel pede Lorena Maria em casamento: 'Importante e especial'