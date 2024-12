MC Daniel se surpreende com detalhe ao ver ultrassom do filho com Lorena Maria

MC Daniel acompanhou Lorena Maria em mais uma ultrassonografia do bebê que estão esperando e se surpreendeu ao ver que o pequeno já tem cabelo

Grávida do primeiro filho, Lorena Maria realizou novos exames de rotina nesta sexta-feira, 20. A empresária e influenciadora digital está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel. E o cantor acompanhou a amada durante a ultrassonografia e se surpreendeu ao ver que o bebê já tem cabelo.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a médica conta sobre o pequeno. "Mentira. Tem cabelo? O moleque é cabeludo", reagiu Daniel. Lorena Maria também ficou surpresa com o filho e se comparou com a cabeleira do bebê. "Não acredito. Já tem. Igual eu", disse ela.

Em novembro passado, Lorena compartilhou imagens do rostinho do bebê, registrados via ultrassom 3D. Por meio de seus stories no Instagram, a mamãe de primeira viagem contou que achou o pequeno bastante parecido com ela.

"Neném é a cara da mamãe", escreveu a companheira de MC Daniel na legenda. Momentos depois, já em casa, a influenciadora exibiu o tamanho do barrigão, que já está bem aparente. "Mas tá linda", se derreteu a famosa.

MC Daniel chora ao falar sobre seu filho com Lorena Maria

Em outro momento, durante uma participação no Domingão com Huck, MC Daniel se emocionou ao falar sobre a chegada de seu primeiro filho.“Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso”, confessou MC Daniel. Na plateia, o cantor foi surpreendido pela presença da mãe e de Lorena, e mandou um recado especial. “Sou apaixonado por ela”, declarou.

Lorena, que anunciou a gestação em agosto, também compartilhou sua animação para o nascimento do herdeiro. “Tudo que ele (MC Daniel) faz, eu já vejo meu filho fazendo. Ele já me dá trabalho na barriga, imagina fora", comentou ela, em tom de brincadeira.

Vale lembrar que Lorena Maria e Daniel estão à espera de um menino. Os dois, no entanto, ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro.

