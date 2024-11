MC Daniel chora ao falar sobre seu filho com Lorena Maria: 'Muito ansioso'

O rapper MC Daniel se emocionou ao falar sobre a chegada de seu primeiro filho com a influenciadora digital e empresária Lorena Maria.

O rapper MC Daniel se emocionou ao falar sobre a chegada de seu primeiro filho com a influenciadora digital e empresária Lorena Maria. Durante o Domingão com Huck deste domingo, 17, ele viu novamente as imagens da ultrassonografia da parceira e não escondeu a ansiedade.

“Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso”, confessou MC Daniel. Na plateia, o cantor foi surpreendido pela presença da mãe e de Lorena, e mandou um recado especial. “Sou apaixonado por ela”, declarou.

Lorena, que anunciou a gestação em agosto, também compartilhou sua animação para o nascimento do herdeiro. “Tudo que ele (MC Daniel) faz, eu já vejo meu filho fazendo. Ele já me dá trabalho na barriga, imagina fora", comentou ela, em tom de brincadeira.

Vale lembrar que Lorena Maria e Daniel estão à espera de um menino. Os dois, no entanto, ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro.

Lorena Maria revela que quase terminou com Mc Daniel

Recentemente, durante participação no PodDelas, a digital influencer revelou que estava prestes a terminar o relacionamento quando descobriu que estava grávida. Além disso, a famosa contou que a gestação não foi planejada. Apesar de ter tomado a pílula do dia seguinte, o teste deu positivo.

"Fiquei bem desesperada porque eu acho que estou muito nova. Eu quero ter uma família, um futuro com filhos, mas não é um sonho. Nunca idealizei isso, meu foco sempre foi a carreira", disse ela.

Em seguida, Lorena contou que estava prestes a terminar o relacionamento e que a notícia da gravidez foi contada pelo Whatsapp mesmo. "Nesse dia em que descobri, eu queria terminar com ele. Fiz um texto por mensagem para terminar e ele ficou sem entender nada. Mas, horas depois, fiz o teste e contei para ele que estava grávida. Teria sido legal fazer uma surpresa bonitinha, mas eu não tive cabeça para isso, não. Ele ficou doido".

