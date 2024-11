Lorena Maria mostra rosto do filho com MC Daniel em ultrassom: 'Cara da mamãe'

Grávida de MC Daniel, Lorena Maria revelou que conseguiu ver detalhes do rostinho do primeiro filho do casal em ultrassom; confira

Grávida do primeiro filho, Lorena Maria tem dividido com o público detalhes de sua nova fase de vida desde a descoberta da gestação. A empresária e influenciadora digital está à espera de um menino, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, e não esconde o quanto está ansiosa para a chegada do herdeiro.

Na segunda-feira, 18, Lorena realizou novos exames de rotina e compartilhou imagens do rostinho do bebê, registrados via ultrassom 3D. Por meio de seus stories no Instagram, a mamãe de primeira viagem contou que achou o pequeno bastante parecido com ela.

"Neném é a cara da mamãe", escreveu a companheira de MC Daniel na legenda. Momentos depois, já em casa, a influenciadora exibiu o tamanho do barrigão, que já está bem aparente. "Mas tá linda", se derreteu a famosa.

Lorena Maria ainda relatou aos seguidores que o rosto do filho é do jeito que ela sonhou. "Tô muito feliz com os traços, com a boquinha, com o nariz, com tudo, porque eu acho muito parecido comigo quando eu era bebê. Eu acho muito parecido com meu pai, o nariz, tudo, mas vamos ver quando sair, né? Estou ansiosa, tinha que parir logo, gente! Como faz para parir logo? Como que faz para piscar e parir?", brincou.

Vale lembrar que Lorena Maria e MC Daniel ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro. Recentemente, a companheira do cantor contou que já está preparando o quartinho do pequeno, que contará com o tema 'Universo', e mostrou um breve spoiler de como será o cômodo.

Veja o rostinho do filho de MC Daniel e Lorena Maria:

Lorena Maria mostra rosto do filho em ultrassom - Reprodução / Instagram

