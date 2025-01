Ludmilla fala sobre o nome da filha após ver rostinho em ultrassom: 'Combina super'

A cantora Ludmilla falou sobre a emoção de ver o rostinho da filha que espera com Brunna Gonçalves durante um exame de ultrassom

A cantora Ludmilla está radiante desde que descobriu que será mãe pela primeira vez! Nesta quinta-feira, 15, a artista gravou um vídeo para falar sobre a emoção de ver o rostinho da filha que espera com a dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves durante um exame de ultrassom. E confessou que o nome escolhido pelas mamães combina perfeitamente com a pequena.

"Hoje a manhã foi muito especial. Foi dia de levar a mamãe Bru para fazer a ultrassonografia morfológica, que é uma ultrassom onde dá para ver o rostinho do bebê. Gente, coisa mais linda. Muito linda. Ela até deu risada para a gente", iniciou a cantora no vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

"Primeiro, não queria mostrar o rosto, ficou com a mão na cara, e não sufoca a artista! Ela não queria aparecer. Mas a gente ficou lá um tempão, e a linda deu as caras. Foi surreal de fofura, e agora está mais que definido o nome dela. Combina super. Muito linda minha filha. Não dá", finalizou.

Brunna Gonçalves revela que já escolheu o nome de sua filha com Ludmilla

Na última segunda, 13, Brunna revelou que o casal já escolheu o nome da bebê - que será mantido em segredo por enquanto. "Foi difícil, mas chegamos a uma conclusão finalmente. Em breve, contaremos para vocês qual nome escolhemos para a nossa princesinha", declarou a mamãe do ano. "Inclusive, ninguém sabia que tínhamos escolhido o nome, acabei de falar agora para vocês. Vai todo mundo me mandar mensagem perguntando, calma galera, vocês vão saber junto com todo mundo", completou.

Ao ser questionada sobre o método de parto, Brunna respondeu que quer ter a filha de forma natural, mas sabe que só sua vontade não basta. "Tem mil coisas em questão… várias coisas. Estou fazendo fisioterapia pélvica para poder ajudar no parto normal, mas já desencanei disso", explicou.

