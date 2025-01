Médica explica linha que surgiu na barriga de Brunna Gonçalves: ‘Flutuações hormonais’

Grávida, Brunna Gonçalves relata mudanças no corpo com o avanço de gestação; dermatologista explica

A dançarina Bruna Gonçalves (33), grávida da primeira filha, fruto do casamento com a cantora Ludmilla (29), se mostra preocupada nesta segunda-feira, 6, ao notar uma linha na barriguinha cada vez mais evidente. As mudanças no corpo da gestante são esperadas de forma natural.

"Gente, estou começando a ver a linha daqui de cima se formar. Estão vendo? Não tinha essa linha. Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima", conta ela, que não esconde ansiedade para a chegada da herdeira.

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Dra. Nicolly Machado explica que a descoberta feita pela ex-BBB tem nome: linha alba. De acordo com a especialista, a mancha já existe no corpo da gestante e fica evidente com o avanço da gestação.

"Assim como ela, muitas outras mulheres relatam uma linha semelhante. Por muitas vezes causa preocupação e até dúvida. Mas não há motivos para se preocupar! A linha escura que muitas gestantes notam no centro da barriga é chamada de linha alba. Esse fenômeno é decorrente de flutuações hormonais que ocorrem durante a gravidez, especialmente o aumento dos hormônios como estrogênio e progesterona. Essa linha já está presente no corpo, mas se torna mais evidente devido a essas mudanças. Geralmente, ela aparece durante o segundo trimestre de gestação", conta.

A médica reforça que Gonçalves e todas as mulheres que estão passando pela fase mágica da gravidez não devem temer as mudanças no corpo. Após o parto, em até um ano a linha alba tende a diminuir sua intensidade, devolvendo o aspecto anterior da pele.

"Não há motivos para pânico, após o parto, a linha alba tende a clarear e, na maioria dos casos, pode desaparecer completamente em um período que varia de seis meses a um ano. É importante ressaltar que a rapidez desse processo pode variar de mulher para mulher, dependendo de fatores como a genética e os cuidados que foram tomados durante a gestação", afirma

"Na maioria das vezes, não é necessário realizar qualquer procedimento para que a linha desapareça, pois ela costuma retornar ao seu estado original de forma natural. No entanto, se alguma mulher se sentir incomodada e desejar acelerar esse processo, pode considerar tratamentos tópicos com ácidos clareadores ou até mesmo opções a laser, que vão auxiliar na renovação das camadas superficiais da pele promovendo um clareamento gradual, claro que sempre com a orientação de um dermatologista", complementa.

Veja os principais passos de cuidados com a pele da gestante:

Nicolly, no entanto, chama atenção para a importância do cuidado com a pele de toda gestante. Para ela, estabelecer uma rotina de cuidados especialista com produtos recomendados por um especialista é fundamental para a saúde. "É de suma importância. Lembrando que muitos cosméticos são contraindicados durante a gestação e que a construção dessa rotina deve ser elaborada junto ao médico dermatologista", fala.

Hidratação: Use e abuse de cremes hidratantes! O uso diariamente ajuda a prevenir o ressecamento e a formação de estrias.

Use e abuse de cremes hidratantes! O uso diariamente ajuda a prevenir o ressecamento e a formação de estrias. Proteção Solar: Aplicar um bom protetor solar é essencial, pois a pele pode ficar mais sensível ao sol durante a gravidez. Além disso gestantes estão mais propícias a desenvolverem melasma, esteja sempre protegida !

Aplicar um bom protetor solar é essencial, pois a pele pode ficar mais sensível ao sol durante a gravidez. Além disso gestantes estão mais propícias a desenvolverem melasma, esteja sempre protegida ! Limpeza Suave: Opte por produtos de limpeza suaves para evitar irritações. Escolha sabonetes neutros e que contenham agentes hidratantes.

Opte por produtos de limpeza suaves para evitar irritações. Escolha sabonetes neutros e que contenham agentes hidratantes. Uma boa alimentação é a chave de tudo: Uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais é crucial para manter a saúde da pele.

Uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais é crucial para manter a saúde da pele. Hidrate-se bem: Beba bastante água, esse hábito principalmente na gestação é fundamental para manter a pele hidratada de dentro para fora.

