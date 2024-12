Ludmilla mostra fotos inéditas de chá revelação da filha com Brunna Gonçalves

Em suas redes sociais, Ludmilla abriu um álbum de fotos e mostrou cliques inéditos de chá revelação de sua filha com Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão à espera de uma menina, a primeira filha do casal. A revelação foi feita através de uma festa luxuosa nesta terça-feira, 17, que ganhou fotos inéditas nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 18.

Feliz em ver sua família crescer, a cantora compartilhou alguns cliques do chá revelação em seu perfil oficial do Instagram. Nas imagens, as duas aparecem ao lado de suas mães e nos jardins do local onde fizeram o chá. Uma das imagens mostra a barriguinha sarada da influenciadora.

Veja as imagens compartilhadas:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Como foi o chá revelação?

Ludmilla e Brunna realizaram o chá revelação e descobriram que serão mães de uma menina. Após a contagem regressiva, que teve até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, demonstrando o gênero feminino.

Para deixar a festa ainda mais completa, as mamães escolheram um bolo sofisticado. Nos stories de seu Instagram, a dançarina compartilhou que ela e a cantora optaram por um doce feito com dois andares nas cores verde e branco. "Baby Brumilla", escreveram.

Já como lembrancinhas, as mamães optaram por itens de recordação e para degustar. O primeiro item foi uma vela personalizada com um ursinho dourado. Além disso, os convidados receberam uma fatia de bolo em uma caixa de acrílico e com talher dourado. Por fim, as lembrancinhas também contaram com um docinho no estilo de bem-casado decorado com um urso de pelúcia. Veja as fotos!

Como foi o anúncio da gravidez?

A cantora e a dançarina dividiram a novidade com seus seguidores das redes sociais através de um vídeo encantador. "Agora somos 3", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os famosos parabenizaram as mamães. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Ludmilla contou que a dançarina quem despertou nela o desejo de aumentar a família, algo que até então ela não considerava.

Leia também: Confira a decoração do chá revelação de Ludmilla e Brunna Gonçalves no RJ