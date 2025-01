Brunna Gonçalves expõe mudança no corpo durante a gravidez: 'Está forte'

A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves usou as redes sociais para compartilhar que que está enfrentando novas mudanças no corpo

A dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para compartilhar que que está enfrentando novas mudanças no corpo durante sua gravidez com a cantora Ludmilla. Nos stories do Instagram, ela contou como sua barriga mudou.

"Gente, estou começando a ver a linha daqui de cima se formar. Estão vendo? Não tinha essa linha. Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima", falou ela, que mostrou sua barriga de pertinho.

Brunna Gonçalves

Como vai ser o parto de Brunna?

Em entrevista recente ao jornal 'O Globo', Ludmilla e Brunna abriram o coração ao falar sobre a maternidade e revelaram o que mudou desde que receberam o tão aguardado 'positivo'. De acordo com a dançarina, tudo mudou para as duas.

"A preocupação aumentou, assim como o medo. Medo de como criar uma criança, de acontecer algo com a gente, do parto. Medo de tudo", declarou Brunna Gonçalves. A famosa ainda destacou que sempre quis engravidar e, por isso, a escolha de decidir quem geraria o bebê não foi difícil.

Em seguida, o casal revelou que Brunna deseja realizar o parto natural, onde a criança nasce sem intervenções médicas como anestesia ou analgésicos. "Desejo sentir a dor e passar por todas etapas", disse a esposa de Ludmilla.

Vale lembrar que as duas estão à espera de uma menina e descobriram o sexo da herdeira em dezembro do ano passado, durante um chá revelação ao lado de familiares e amigos. O casal, no entanto, ainda não decidiu qual será o nome da primogênita.

"Enxoval não tem nada. Estávamos esperando saber o sexo para começar. Não sabemos ainda o nome também. Vamos comprar tudo em Miami", contou Brunna Gonçalves, por fim.

Leia também: Brunna Gonçalves relata dores em nova fase da gestação: "Ficar mais quietinha"