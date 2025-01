Brunna Gonçalves revela que já escolheu o nome de sua filha com Ludmilla

À espera da primeira filha com Ludmilla, Brunna Gonçalves contou que o casal já decidiu o nome da herdeira: 'Foi difícil'

Brunna Gonçalves separou um tempo de sua segunda-feira, 13, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua nova fase de vida: a maternidade. A dançarina e influenciadora digital está à espera da primeira filha com a cantora Ludmilla.

Por meio de seus stories no Instagram, Brunna contou que está aproveitando cada momento da gestação de forma tranquila e emocionante. A esposa de Ludmilla ainda revelou que o casal já escolheu o nome da bebê - que será mantido em segredo por enquanto.

"Foi difícil, mas chegamos a uma conclusão finalmente. Em breve, contaremos para vocês qual nome escolhemos para a nossa princesinha", declarou a mamãe do ano. "Inclusive, ninguém sabia que tínhamos escolhido o nome, acabei de falar agora para vocês. Vai todo mundo me mandar mensagem perguntando, calma galera, vocês vão saber junto com todo mundo", completou.

Em seguida, ao ser questionada sobre o método de parto, Brunna Gonçalves explicou que deseja bastante ter a filha de forma normal. "Sabemos que só o meu querer não basta. Tem mil coisas em questão… várias coisas. Estou fazendo fisioterapia pélvica para poder ajudar no parto normal, mas já desencanei disso", explicou.

"Se tiver que ser normal, vai ser normal. E se eu não conseguir e for cesárea também, ótimo gente, só quero o melhor para mim e para a minha filha", concluiu a esposa de Ludmilla.

Brunna Gonçalves expõe mudança no corpo durante a gravidez

Recentemente, a dançarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves usou as redes sociais para revelar que está enfrentando novas mudanças no corpo durante sua gravidez com a cantora Ludmilla. Nos stories do Instagram, ela contou como sua barriga mudou.

"Gente, estou começando a ver a linha daqui de cima se formar. Estão vendo? Não tinha essa linha. Ela está forte aqui embaixo e está subindo, se alastrando aqui para cima", falou ela, que mostrou sua barriga de pertinho; confira o registro!

