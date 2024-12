Jade Magalhães encanta ao revelar como está sua barriga por trás da roupa

A esposa de Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães compartilhou uma novo foto mostrando o barrigão de grávida

A influenciadora digital Jade Magalhães deixou os internautas encantados nesta segunda-feira, 9, ao compartilhar uma novo foto mostrando o barrigão de grávida. Casada com o cantor Luan Santana, ela está à espera da primeira filha do casal, que se chamará Serena.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto em que aparece deitada, com uma massagista ao fundo, destacando sua barriga no registro. "Uma boneca que já ama massagem", escreveu na legenda da publicação.

Barriga de Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Recentemente, Jade compartilhou a escolha de algumas roupinhas para a bebê. Na imagem, a esposa de Luan Santana mostrou que escolheu opções mais básicas. A nova mamãe escolheu bodies com e sem mangas na cor branca.

Além disso, ela também selecionou um macaquinho amarelo e rosa com duas aplicações de laço na cintura. "Hoje, o dia vai ser todo da minha boneca. Escolhendo [looks] básicos e essenciais. Juro, são muito gostosos e fofos", escreveu a influenciadora. Veja as fotos compartilhadas!

Luan Santana e Jade não vão ter festa de casamento?

Depois da união civil, Luan Santana e Jade Magalhães não pretendem fazer uma festa luxuosa de casamento neste momento. De acordo com o Portal Leo Dias, Luan e Jade decidiram que a festa de casamento ainda vai demorar um tempo para acontecer. Os dois já contaram para pessoas próximas que a festança só vai acontecer quando a filha deles, Serena, já estiver grande o suficiente para ser a dama de honra da cerimônia religiosa. O casal quer que a filha seja a responsável por levar as alianças ao altar.

Por isso, os fãs vão ter que esperar para ver Luan Santana e Jade Magalhães vestidos de noivos e em uma festa com tudo o que eles têm direito. A primeira filha deles tem a previsão para nascer no início de 2025. Tanto que Luan Santana já reservou dois períodos sem shows em sua agenda para ficar com a família em janeiro e fevereiro.

