Jade Magalhães mostra primeiras peças do enxoval de sua filha com Luan Santana

A influenciadora compartilhou nesta segunda-feira, 02, parte do enxoval escolhido para a primogênita; Jade Magalhães e Luan Santana esperam Serena

Enquanto prepara o enxoval da filha, Jade Magalhãescompartilhou com seus seguidores que dedicou esta segunda-feira, 02, a escolha de algumas roupinhas para a bebê. Serena será a primeira filha do casal, fruto do casamento entre a influenciadora e o cantorLuan Santana.

"Hoje, o dia vai ser todo da minha boneca. Escolhendo [looks] básicos e essenciais. Juro, são muito gostosos e fofos", escreveu a influenciadora. Jade ainda recomendou a loja escolhida para as seguidores, às que já são mães ou estão à espera de um bebê assim como ela.

Na imagem, a esposa de Luan Santana mostrou que escolheu opções mais básicas. A nova mamãe escolheu bodies com e sem mangas na cor branca. Além disso, ela também selecionou um macaquinho amarelo e rosa com duas aplicações de laço na cintura.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, Jade Magalhães e Luan Santana surpreenderam os fãs ao anunciar que oficializaram a união. A cerimônia ocorreu na última quinta-feira, 28, em um evento intimista realizado na casa do casal. Apenas amigos próximos e familiares participaram da celebração.

Luan Santana e Jade não vão ter festa de casamento?

Depois da união civil, Luan Santana e Jade Magalhães não pretendem fazer uma festa luxuosa de casamento neste momento. De acordo com o Portal Leo Dias, Luan e Jade decidiram que a festa de casamento ainda vai demorar um tempo para acontecer. Os dois já contaram para pessoas próximas que a festança só vai acontecer quando a filha deles, Serena, já estiver grande o suficiente para ser a dama de honra da cerimônia religiosa. O casal quer que a filha seja a responsável por levar as alianças ao altar.

Por isso, os fãs vão ter que esperar para ver Luan Santana e Jade Magalhães vestidos de noivos e em uma festa com tudo o que eles têm direito. A primeira filha deles tem a previsão para nascer no início de 2025. Tanto que Luan Santana já reservou dois períodos sem shows em sua agenda para ficar com a família em janeiro e fevereiro.

