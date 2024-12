Na expectativa para a chegada do primeiro filho, a influenciadora Isabel Veloso celebrou a data marcada de sua internação para o parto

Nesta quarta-feira, 18, Isabel Veloso usou as redes sociais para compartilhar mais uma passo da reta final de sua gestação: a data de internação para o parto de Arthur já está marcada! Grávida de quase 30 semanas e à espera do primeiro filho com Lucas Borbas, a influenciadora já revelou que, por conta do tratamento contra o câncer que vem realizando durante a gestação, o pequeno deve nascer prematuro, com previsão entre 32 e 34 semanas.

Por meio dos stories no Instagram, Isabel compartilhou que realizou a última consulta pré-natal. "A gente já sabe a data que está marcada para me internar, a única questão é que não vou comentar aqui, por enquanto, prefiro esperar tudo acontecer e dar certo para mostrar para vocês", explicou.

"A gente está bem ansioso, está tudo bem comigo e com o neném. Com o neném está ótimo, eu estou tentando controlar os sintomas para aguentar até o dia da internação, mas estou bem, graças a Deus", celebrou a mamãe de primeira viagem.

Na sequência, a influenciadora digital esclareceu uma dúvida dos fãs sobre o parto. "Algumas pessoas perguntaram se eu vou tomar aquela injeção que as gestantes tomam quando vão ter o neném prematuro para amadurecer o pulmão, e sim, eu vou tomar mesmo fazendo uso de corticoide em casa. Vou fazer o uso dela quando estiver no hospital, internada. Está nas mãos de Deus, vai dar tudo certo", finalizou Isabel Veloso.

Isabel Veloso expõe entusiasmo com reta final da gestação

Na última segunda-feira, 16, Isabel Veloso usou as redes sociais para celebrar a reta final de sua primeira gestação. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a influenciadora está a espera de Arthur, seu primogênito com o marido, Lucas Borbas.

"Quase 30 semanas por aquiiiii, aguenta coração", comemorou Isabel na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs também celebraram o momento. "Como você está um gestante radiante Isa, uma linda mamãe!", elogiou um seguidor. "O seu milagre vai chegar cheio de saúde, em nome de Jesus", declarou outro. "Logo não será apenas nós", escreveu Lucas Borbas.

Recentemente, Isabel atualizou o seu estado de saúde para os seguidores e explicou que o câncer se espalhou para o pulmão. Por conta disso, a previsão é que o bebê nasça quando ela completar 32 semanas de gestação.

