Isabel Veloso abre o coração e revela se pretende ter mais filhos

Durante uma interação com os seguidores, a influenciadora digital Isabel Veloso foi questionada se pretende ter mais filhos

A influenciadora digital Isabel Veloso aproveitou um tempo livre para responder aos questionamentos de alguns seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 12. Durante a interação, ela, que está à espera de Arthur, seu primeiro filho com o marido Lucas Borbas, foi questionada sobre a possibilidade de ter mais filhos.

"Se tudo der certo (e vai dar) pretende ter outro filhinho além do Arthur?", perguntou a pessoa. Na sequência, Isabel adiantou: “Sim, queremos mais um”.

Storie de Isabel Veloso (Reprodução/Instagram)

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber sobre as acusações que Isabel recebe de mentir sobre seu estado de saúde. "Por que essa galera fala que teu câncer é mentira? Sinto verdade em você e desejo tudo de melhor", disse o seguidor.

Sincera, a famosa respondeu. "Porque são simplesmente um bando de ignorantes. Primeiro lugar, acham que todo paciente com câncer vai ser igual o pior caso da família que tiveram e isso varia demais para cada paciente e avanço da doença. Segundo lugar, são só ignorantes mesmo", começou ela.

Em seguida, Isabel afirmou que aparência não define nada. "Tem várias blogueiras com câncer por aqui que também estão ótimas em questão de aparência, mas eles não entendem que aparência não define se a pessoa tem câncer ou não".

O que Isabel Veloso falou sobre seu estado de saúde?

Recentemente, Isabel Veloso atualizou o seu estado de saúde por meio do Instagram. Ela, que foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin no início deste ano, contou que teve uma piora em seu quadro de saúde. "Fiz tomografia de tórax pelo meu quadro e constou, infelizmente, que a quimio não fez efeito. Eu já imaginava, porque é uma quimio muito fraca que ia fazer só pra tentar dar uma segurada [na doença] agora que estou grávida".

"Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só. Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também estou com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, estava no lado esquerdo. No lado direito, eu estou com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer estar em alguns dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer".

Leia também: Isabel Veloso mostra o rosto do filho no ultrassom após piora do câncer